ASH ISLAND演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略+購票連結+座位表

ASH ISLAND個人巡迴演唱會香港站《2026 ASH ISLAND ASIA TOUR IN HONGKONG》將於7月11日（星期六）在TIDES舉行，會在OFFGRID優先開賣門票，並會在KKTIX開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



ASH ISLAND個人巡迴演唱會香港站將於7月11日（星期六）在TIDES舉行。（IG@dllm.production）

ASH ISLAND演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：7月11日（星期六）

演唱會時間：晚上8時

演唱會地點：TIDES

門票價錢：VIP HKD$1399 / Zone A HKD$899 / Zone B HKD$799

ASH ISLAND個人巡迴演唱會香港站粉絲福利。（IG@dllm.production）

粉絲福利

VIP 粉絲福利 - 1:1合照(抽選)、*1:10合照(ALL)及簽名海報(抽選)

GA 1/F 粉絲福利 - 1:10合照(抽選)及簽名海報(抽選)

GA MEZZ/F 粉絲福利 - 1:10合照(抽選)及簽名海報(抽選)

*VIP票粉絲福利1:1合照及1:10合照之福利均不能重複中獎。

ASH ISLAND（ig@ash.island）

ASH ISLAND演唱會2026香港 | 優先購票

優先訂票渠道：OFFGRID

門票發售時間：5月11日（星期一）中午12時

ASH ISLAND演唱會2026香港 | 公開發售

公開發售平台：KKTIX

公開開賣日期：5月26日（星期二）

公開開賣時間：中午12時

ASH ISLAND演唱會2026香港 | 座位表

ASH ISLAND個人巡迴演唱會香港站座位表。（IG@dllm.production）

ASH ISLAND演唱會2026香港 | KKTIX 3 個搶票技巧

技巧1｜預先登入KKTIX帳戶，並提早5-10分鐘進入頁面

建議買家需登入KKTIX帳戶並提早認證電子郵件，在購票當日，提早5-10分鐘進入頁面，差不多到開賣時間就不停refresh頁面，當一看到購票頁面便可以立刻購票。

技巧2｜迅速填妥資料

因KKTIX是採取不用排隊的政策，只要夠快填寫完全部資料便可！所以當入到購票頁面後，應立即選擇日子，門票數量，並剔下方的同意條款再迅速按下購票，以免被其他人搶光！

技巧3｜預先熟習演唱會詳情

KKTIX網站為阻擋有自動程式搶飛，所以在進入購買頁面前，需要回答一條關於演唱會的簡單問題。例如演唱會的日期、演唱會名稱、舉行地點等，因此一定要預先熟習演唱會基本詳情。