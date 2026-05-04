MC張天賦引爆紅館　以愛因斯坦「質能方程式」 進入事業新里程碑

MC張天賦最近可謂喜事重重，在剛過去的《十大中文金曲頒獎禮》上更橫掃四大獎項，今日再宣佈將於七月重返紅磡體育館，舉行全新個人演唱會《張天賦 E = mc² 演唱會 2026》。這場以愛因斯坦「質能方程式」為名的演出，單看名字就知道，寓意著他的音樂事業又再進入新的里程碑。

MC張天賦舉行全新個人演唱會《張天賦 E = mc² 演唱會 2026》。

《E = mc²》——這個由愛因斯坦於1905年提出的「質能等價公式」，是現代物理學的劃時代里程碑，它揭示了質量與能量本質上是同一種東西的不同形式，可以相互轉換。MC張天賦將這份科學的深邃，巧妙地融入到他的藝術創作中，把自我蛻變與內外統一，轉化為舞台上充滿爆發力的表演能量。這次「質量」向「能量」的華麗轉換，也預示著這場演唱會將如同質能方程式般，成為他音樂道路上一個新的里程碑。

MC張天賦舉行全新個人演唱會《張天賦 E = mc² 演唱會 2026》。

MC張天賦透露這次是「MC」和「Emz」雙重人格的舞台演繹。而這一概念的妙處，正在於它完美呼應了愛因斯坦質能方程式的核心奧義——無論是「MC」還是「Emz」，兩個身份的本質都是同一個張天賦，更可以形容為融合、統一再蛻變的過程——正如物質與能量可以相互轉換，MC與Emz之間往返流轉，卻始終保持著一份初心的真實與完整。

這次為了呈現主題中的內外層次，海報特別找來一部火紅古董車擔綱視覺主角。MC透露，這次演出的視覺核心是『一外一內』：鮮紅的車身象徵他在舞台上發熱發亮的顯性魅力；而暗調的車尾與空間，則隱喻他內心深處那份不輕易示人的感性與孤獨。

MC張天賦舉行全新個人演唱會《張天賦 E = mc² 演唱會 2026》。

拍攝海報當晚，對古董車第一次接觸的MC 覺得自己駕馭不了這樣的汽車，但後來得知是自動波之後，馬上笑說：「咁比我揸番去玩多兩日先還。哈哈。」古董車如此觸目，由他開出街，大家反問他，係咪覺得自己唔夠多人望？MC笑道：「我唔怕架，哈哈，我自己啲車都其實幾招積㗎。咩都試下嘛。」

拍照時，他不單坐車廂裡面，還被要求瞓進車尾箱，又爬上車頭，「真係全架車比我試晒啦。平日人地唔試啲位，我都試埋。哈哈。所以，我現場叫得最多係，有啦，夠啦，可以出番嚟啦？可以落番嚟啦...我驚啲衫鈕刮花人哋部車，到時真係要『強行買走』帶返屋企慢慢玩，哈哈！ 」

上次紅館之後，MC 坦言深深明白真的需要極多體能去做好一個騷，所以為了呈現最佳的舞台狀態，三個月前便已啟動了密集的體能訓練計劃。積極進行健身與體能鍛鍊，希望以最好的面貌回饋歌迷。他笑稱：「最大的敵人係肚腩，而家同肚腩係『敵對狀態』，希望到七月我哋可以達成和解，由『一嚿腹肌』進化成『一排腹肌』。要乖乖地忍口囉，控制下飲食。」

MC張天賦透露演唱會將有非常豐富的環節。

至於舞台呈現方面，MC張天賦透露演唱會將有非常豐富的環節，以及必不可少的舞蹈表演，「其實已經開始咗排舞啦，到時入場大家就知。」

鑑於上次紅館的火爆程度，門票一開即「秒爆」的盛況，此次《張天賦 E = mc²》演唱會預計也將會是一票難求。MC張天賦表示：「咁場數都一定會開多過上一次嘅，具體等官方進一步公佈啦。我負責唱歌同表演，其他交俾公司。」