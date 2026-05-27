龍婷澳門開騷快歌熱舞全場High爆　感激觀眾：每一站都認真聽我唱

龍婷《旅程巡迴音樂會》自去年8月18日於西九文化區自由空間大盒揭開序幕，巡演9個月後，日前登陸澳門銀河綜合度假城GBOX圓滿完成澳門站演出，全場爆滿，氣氛熱鬧。



龍婷《旅程巡迴音樂會》澳門站。（公關提供）

龍婷邀甄敏芳合唱《郵差》

龍婷的粉絲在GBOX現場舉起燈牌為她打氣，她先以多首近年推出的單曲包括《你是我最想要愛的人》和《酒香》為音樂會揭開序幕，之後由《星秀傳說》、《夢伴》、《卡拉永遠ok》和《Monica》所組成的快歌Medley令現場不少觀眾隨歌起舞。接著龍婷邀請了來自澳門的甄敏芳Jenny和她合唱一曲《郵差》，Jenny表示：「我知道龍婷姐姐為了今次演唱會好努力綵排，所以她來到澳門後一直在場地沒外出，為此我特意買了一些澳門地道美食放在後台讓她休息時享用。很感謝龍婷姐姐及澳門銀河讓我參與今次演出，這也是我第一次做音樂會嘉賓，今次得到的經驗非常寶貴，希望日後能有更多機會在不同場地表演。」龍婷也對Jenny的表現讚不絕口，認為假以時日，她的成就必定更上一層樓。

龍婷邀請了來自澳門的甄敏芳Jenny和她合唱一曲《郵差》。（公關提供）

龍婷感激每一站的觀眾都認真聽歌

在今次《旅程巡迴音樂會》中，龍婷也有向她的偶像鄧麗君和王菲致敬，在唱畢《特別的愛及特別的你》後，龍婷說：「今次巡唱不經不覺已來到第五站，每一站的觀眾也非常認真聽我唱歌，為我鼓掌和喝采，讓我非常感動，也多謝巡唱主辦單位星星娛樂對我的信任，我會繼續唱更多好歌，用最精彩的演出答謝大家對我的支持。」