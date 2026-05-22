梁煒謙新作《無可救藥的戀愛腦》　自認戀愛腦：離開兩步就想抱抱

梁煒謙（Vince/表弟）今年推出首支單曲《無可救藥的戀愛腦》，已於5月20日正式派台，選擇在「520」這個日子，因「520」已成為「我愛你」的代名詞，配合這首甜蜜情歌面世實在是絕配。



《無可救藥的戀愛腦》。（公關提供）

梁煒謙創作新作過程糾結

梁煒謙由去年底開始，已有計劃製作一首甜蜜感覺的歌曲，不過在自己的作品中，一直未搵到合心水的作品，「所以我係特登再寫過，我諗既然之前啲歌講過曖昧，今次就不如講吓熱戀，想寫啲開心嘅歌。」表弟創作此歌時，有段時間沒有靈感，花了比較長時間去度概念，「相對於上首歌《Midnight Call》一晚就寫好，今次可能一寫好後，第二日又刪咗大部份再改，或者係keep住寫唔出，另外亦糾結咗好耐用咩編曲方向，因為我同監製都希望做groovy啲有節奏感嘅作品。」

梁煒謙（Vince/表弟）。（公關提供）

梁煒謙首度包辦曲詞編監

《無可救藥的戀愛腦》是梁煒謙第三首單曲，今次更包辦曲詞編監，與監製及編曲Dominic Kwok合作，以富節奏感的曲風和熱戀期題材，為這個初夏帶來一陣甜蜜戀愛滋味。表弟希望透過歌曲，可以帶給樂迷一份只有戀愛才獨有的甜蜜感覺，「本身有另一半嘅話，可以搵返另一半嘅熱情。」講到首次包辦曲詞編監，表弟特別花心思在編曲上，「希望大家感受到我喺編曲上嘅用心，擺咗好多唔同嘅聲音落去㗎！」而今次錄音最難忘是選擇在被喻為Beyond樂隊「聖地」的二樓後座錄音，「對於我呢個好嚮往80、90年代樂壇嘅小樂迷嚟講，能夠喺前輩Beyond以往嘅錄音室製作歌曲，真係感到非常榮幸。」

梁煒謙在前輩Beyond樂隊的錄音室二樓後座，為《無可救藥的戀愛腦》錄音。（公關提供）

自爆曾離開兩步就想抱抱

講到《無可救藥的戀愛腦》這主題，梁煒謙坦承「戀愛腦」方面，也算是親身經歷，「當然我都有試過送女方返屋企時，會有『離開兩步就想抱抱』嘅情況，但今次寫呢首歌嘅靈感，反而係見到學生情侶喺巴士難捨難離嘅情況，覺得真係好青春呀，滿眼都係對方，感覺超級可愛。」不過表弟強調自己談戀愛都算理性，鮮有「無可救藥」的情況出現，「我唔係好黐身，但係如果對方黐身嘅話，其實我會幾接受，可以有一個滿眼都係你嘅另一半，正面睇都係好幸福嘅事。」

好難捨難離啊。（公關提供）

MV跟女主角易映彤親密互動

談到《無可救藥的戀愛腦》的MV，梁煒謙跟早已在工作中認識的易映彤再度合作。為表達甜蜜熱戀的狀況，MV中表弟跟女主角易映彤有不少親密互動戲份，表弟坦承拍攝特別緊張，幸好本身跟女主角認識，「女主角本身都認識嘅，同時佢幕前演出嘅經驗係比較多，佢都好快可以帶我入戲，加上我哋拍攝親密鏡頭前，都有預先傾過大家可以接受嘅親密程度，所以冇咗好驚嘅嗰種尷尬感覺。」