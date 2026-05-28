呂思緯再發新專《Vitamin G》　MV大騷精實身材：全身都透明

鼓鼓呂思緯睽違三年發行個人第四張專輯《Vitamin G》，化身「維他命G」用音樂為大家能量補給，提供滿滿的陪伴與守護。



鼓鼓呂思緯〈透明傘〉MV暖心上線。（公關提供）

《透明傘》由呂思緯與蕭秉治共同作詞

首波主打歌曲《透明傘》，用抒情搖滾描繪一把默默付出的透明傘，為你遮風擋雨撐起一份純粹的愛。《透明傘》由鼓鼓與蕭秉治共同作詞，兩人展現個性互補的絕佳默契。鼓鼓透露，其實這首歌原本是一首悲傷的失戀情歌，但在蕭秉治對鼓鼓的深刻了解與提議下，重新將歌曲方向調整為更符合鼓鼓特質的「暖心守護感」，鼓鼓說：「秉治會想到我沒想到的，也知道什麼適合我，主要是我們默契很好，夠了解彼此！」

鼓鼓自曝是接送魔人 家事、早餐都包辦、（公關提供）

呂思緯：最想守護的人是歌迷

談到《透明傘》的概念，鼓鼓分享透明傘雖然沒有亮麗的顏色，卻總能在需要的時候默默陪在身邊、替人遮風擋雨。他也認為這樣的特質和自己的個性有點相像：「大家對透明傘的印象，是可以隨手取得、便宜、CP值高，沒有很貴重的份量，但在需要的時候卻是救命稻草；可能不是很出風頭的角色，但能在你需要的時候為你撐一把傘。」而談到最想守護的人，鼓鼓呂思緯毫不猶豫地表示是一路支持他、始終不離不棄的歌迷們，他感性地說，許多歌迷會跟著他跑活動，有時在現場排隊淋雨或曝曬於烈日之下，讓他相當心疼也充滿感謝。鼓鼓笑著說：「如果可以的話，我願意為他們當一把抗UV的透明傘！」用幽默又溫暖的方式表達對歌迷的珍惜。

〈透明傘〉MV女友視角超浪漫。（公關提供）

《透明傘》MV驚喜釋出裸浴泡澡畫面

《透明傘》MV找來黃中平導演執導，以女友視角呈現鼓鼓暖心又細膩的一面。MV中，鼓鼓不只有與另一半的日常互動外，更展現了滿滿居家男友感。被問到最擅長的家事時，他笑說：「所有！我還蠻會做家事的，洗碗很療癒呀！」平時習慣早起的他，也透露自己非常喜歡做早餐：「我都會起床後開始做早餐、準備好咖啡，對方起床就可以吃到很豐盛的早餐，每天都有些不一樣，還可以隨時點餐。」除了早餐之外，他也認為一起吃飯是很重要的事，只要時間允許，都會盡量回家與家人一起共進晚餐；此外，他還自封為「接送魔人」，無論是清晨或是半夜收工，甚至是長達兩三小時的車程，他都樂意貼心接送，將歌曲中默默守護的溫柔徹底落實在日常生活中。而MV中更驚喜釋出鼓鼓裸浴泡澡的超稀有畫面，粉絲紛紛留言反應熱烈直呼，鼓鼓也寵溺笑說：「拍了《透明傘》MV後，符合主題全身都透明了！」幽默回應讓整支MV增添不少話題性。

鼓鼓露出精實身材，笑稱「連衣服都透明了」。（公關提供）