【林二汶演唱會】親解揀歌背後構思　婉拒獻唱at17名作有原因

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-29 09:30

林二汶一連兩場《The Beginning of Faith Live》紅館演唱會大功告成，她在台上感謝黃耀明提攜，令自己依然相信音樂，又多謝哥哥林一峰：「佢真係成日話畀最好嘅作品我，係㗎，佢畀我嘅作品真係好好，每一次唱《無忘花》嘅時候觀眾都會好興奮，不過希望你嘅生命裏面唔好有咁多無忘花，聽歌夠啦，平時唔使咁慘㗎。」會後二汶與嘉賓趙祥誠（Ben）接受《香港01》訪問，除談及在台上的感覺，亦分享選曲背後的意義。

《The Beginning of Faith Live》一連兩場終於完成，二汶坦言訪問前狀態很熱。（梁碧玲攝）

經過兩晚演出，二汶直言十分疲累，對能夠一口氣開多場紅館騷的歌手感到敬佩：「我終於明做十幾場紅館嗰啲人，佢哋真係會瘦晒，我淨係做咗兩場，只不過係攰，唔夠瘦。同埋本身想一件到尾，原來換衫都幾緊要。（下次預多啲衫畀自己唞？）係囉，下次預10套，淨係去換衫。」

二汶指自己少安排衣著。（梁碧玲攝）

二汶在這次演唱會上的編排亦相當有心思，當中《戲院禮儀歌》和Don Don Donki主題曲《Miracle Shopping》更能掀起全場高潮。被問到為何想到在演唱會演繹這兩首歌，二汶指自己看中歌曲耳熟能詳，樂迷聽完都感到開心，認為演唱會中最緊要透過歌曲聯繫聽眾：「例如我唱Donki，你可以唔話佢唔係2020年我哋最喜愛嘅歌，人哋冇乜嘢做都會落去Donki Hea下。」談起全晚中對自己意義最深遠的歌，她認為是壓軸獻唱的《最後的信仰》：「首首歌都有佢自己嘅意思，當中有啲我講過，有啲就未講，我覺得呢個層面就要交返畀觀眾，呢個係Show嘅整體。」

二汶唱《劇院禮儀歌》及《Miracle Shopping》（梁碧玲攝）

到演唱會尾聲，二汶並非以歌曲作結，而是在《最後的信仰》後，播出《The Best Is Yet To Come》的純音樂，歌迷亦順著熒幕上的歌詞大合唱。她指有不少網民想二汶親自演繹，但最後仍是婉拒，她坦言：「得返我一個係冇可能唱到呢首歌，但係背後有個深層意義。其實最好係留畀觀眾，自己唱畀自己聽，感受係會唔同啲。有啲歌迷唱完之後覺得，有啲嘢係心入面紓解咗，呢首歌嘅力量係嚟自要開口試下唱，唱畀自己聽The Best Is Yet To Come」。

二汶指自己聽到當時at17的《The Best Is Yet To Come》，希望歌迷盡早拿球。（梁碧玲攝）

談到嘉賓方面，連續兩日為二汶助陣的Ben直言十分緊張：「本來係覺得自己唔會咁緊張，但係一上到台真係會手震。跳舞嘅時候特別爽，但係佢哋真係會嘈到聽唔到，有幾個beat就係靠估咋！」二汶大讚對方跳舞，相當表現已經合格，因緊張而影響發揮屬正常。不過頭場另一位嘉賓姜濤，昨晚就因時間而無法再度現身。她於是展示用扮聲絕計，幻想今晚邀得薛家燕、彭羚等天王巨星。她透露自己可以模仿劉德華，但由於開聲後無法重回低音而放棄。

昨晚繼續有Ben擔任嘉賓。（梁碧玲攝）