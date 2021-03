【林二汶演唱會】親解揀歌背後構思　婉拒獻唱at17名作有原因

撰文: 劉傳謙 最後更新日期: 2021-03-29 09:30

林二汶一連兩場《The Beginning of Faith Live》紅館演唱會大功告成,她在台上感謝黃耀明提攜,令自己依然相信音樂,又多謝哥哥林一峰:「佢真係成日話畀最好嘅作品我,係㗎,佢畀我嘅作品真係好好,每一次唱《無忘花》嘅時候觀眾都會好興奮,不過希望你嘅生命裏面唔好有咁多無忘花,聽歌夠啦,平時唔使咁慘㗎。」會後二汶與嘉賓趙祥誠(Ben)接受《香港01》訪問,除談及在台上的感覺,亦分享選曲背後的意義。

《The Beginning of Faith Live》一連兩場終於完成,二汶坦言訪問前狀態很熱。(梁碧玲攝)

經過兩晚演出,二汶直言十分疲累,對能夠一口氣開多場紅館騷的歌手感到敬佩:「我終於明做十幾場紅館嗰啲人,佢哋真係會瘦晒,我淨係做咗兩場,只不過係攰,唔夠瘦。同埋本身想一件到尾,原來換衫都幾緊要。(下次預多啲衫畀自己唞?)係囉,下次預10套,淨係去換衫。」

二汶指自己少安排衣著。(梁碧玲攝)

二汶在這次演唱會上的編排亦相當有心思,當中《戲院禮儀歌》和Don Don Donki主題曲《Miracle Shopping》更能掀起全場高潮。被問到為何想到在演唱會演繹這兩首歌,二汶指自己看中歌曲耳熟能詳,樂迷聽完都感到開心,認為演唱會中最緊要透過歌曲聯繫聽眾:「例如我唱Donki,你可以唔話佢唔係2020年我哋最喜愛嘅歌,人哋冇乜嘢做都會落去Donki Hea下。」談起全晚中對自己意義最深遠的歌,她認為是壓軸獻唱的《最後的信仰》:「首首歌都有佢自己嘅意思,當中有啲我講過,有啲就未講,我覺得呢個層面就要交返畀觀眾,呢個係Show嘅整體。」

二汶唱《劇院禮儀歌》及《Miracle Shopping》(梁碧玲攝)

到演唱會尾聲,二汶並非以歌曲作結,而是在《最後的信仰》後,播出《The Best Is Yet To Come》的純音樂,歌迷亦順著熒幕上的歌詞大合唱。她指有不少網民想二汶親自演繹,但最後仍是婉拒,她坦言:「得返我一個係冇可能唱到呢首歌,但係背後有個深層意義。其實最好係留畀觀眾,自己唱畀自己聽,感受係會唔同啲。有啲歌迷唱完之後覺得,有啲嘢係心入面紓解咗,呢首歌嘅力量係嚟自要開口試下唱,唱畀自己聽The Best Is Yet To Come」。

二汶指自己聽到當時at17的《The Best Is Yet To Come》,希望歌迷盡早拿球。(梁碧玲攝)

談到嘉賓方面,連續兩日為二汶助陣的Ben直言十分緊張:「本來係覺得自己唔會咁緊張,但係一上到台真係會手震。跳舞嘅時候特別爽,但係佢哋真係會嘈到聽唔到,有幾個beat就係靠估咋!」二汶大讚對方跳舞,相當表現已經合格,因緊張而影響發揮屬正常。不過頭場另一位嘉賓姜濤,昨晚就因時間而無法再度現身。她於是展示用扮聲絕計,幻想今晚邀得薛家燕、彭羚等天王巨星。她透露自己可以模仿劉德華,但由於開聲後無法重回低音而放棄。

昨晚繼續有Ben擔任嘉賓。(梁碧玲攝)