【張國榮逝世18周年】5首意義深遠經典作　《我》成哥哥代名詞

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-01 21:45

不知不覺，「哥哥」張國榮離開我們已有18年。正當有不少人趁愚人節整蠱身邊的朋友時，樂迷都在今日透過作品懷念這位樂壇傳奇。哥哥的歌曲已經成為不少人心中的經典，以下5首對後人更是影響深遠。

哥哥的作品，至今成為不少人心目中的經典。（視覺中國）

《沉默是金》

哥哥的作品之所以成為經典，除了唱功一流，歌詞別具意義亦是一大關鍵。這首歌由「歌神」許冠傑填詞，當中亦讓歌迷學懂做人道理，「是非有公理／慎言莫冒犯別人」，哥哥亦相當認同「沉默是金」的道理，面對謠言、指責、不公，只需安守本分即可。

《左右手》

林夕在這首歌以「手」為主題，帶出愛人之間對別離的不捨。不過，樂迷想到在習俗上的「男左女右」，因此有不少樂迷聽到「從那天起我戀上我左手／從那天起我討厭我右手」，就猜測哥哥是否在暗示「出櫃」。後來林夕解釋時就澄清，創作上只想到一手擁抱，一手告別，與性取向無關。

《明星》

早在1976年，張瑪莉就為佳藝電視劇集《明星》唱過這首主題曲，當時稱為《當你見到天上星星》，後來經陳麗斯翻唱時才改名為《明星》。歌詞中就以天上星星比喻歌手及演員，道出明星在歡呼背後，只求大家不要忘記自己。不過，哥哥留下的經典如此多，歌迷又怎會忘記他？

《我》

不論是粵語版還是國語版，《我》在哥哥心中的地位依然是數一數二，他亦曾指這首歌最能代表自己。歌詞第一句「I am what I am」道出在生活中忠於自己的人生態度，在今天亦是不少人心中的座右銘。

《玻璃之情》

這首歌是哥哥離世前未發表的遺作之一，說的是一段感情的尾聲，在相愛之後亦要學會灑脫地道別。只是由於歌詞意境過於沉重，有指這首作品令哥哥的病情加劇。林夕就曾指對寫下《玻璃之情》非常後悔，若然得知對方病情，就不會寫下如此沉重的歌詞。