Serrini演唱會預習歌單必備　《網絡安全隱患》外要認識的5首歌

撰文: 劉傳謙 最後更新日期: 2021-04-09 20:15

「陀地歌姬」Serrini(梁嘉茵)自2012年起活躍於地下音樂界,近年憑《油尖旺金毛玲》、《Don’t Text Him》、《網絡安全隱患》等大熱作品走入主流樂壇,成為年輕聽眾受歡迎的女歌手之一。她明晚(9/4)起在麥花臣場館舉行3場《I’M FINE, THX.》演唱會,除了這兩首知名度最高的曲目外,以下5首亦值得觀眾深入認識。

Serrini聽日起舉行一連3場《I’M FINE, THX.》演唱會,當中尾場特設網上直播。(Serrini Facebook圖片)

《蘇菲亞的波霸珍珠奶茶》

一開始已經鐘情Serrini的歌迷,必然會談起這首初出道時的經典作。內容單單源於與友人買珍珠奶茶的經歷,正好反映出當時Serrini以「小清新」風格唱出怪誕歌詞的階段。

《放棄治療》

收錄在2017年《Don’t Text Him》專輯內,當時Serrini的創作方向從無厘頭,改為訴說都市心事、諷刺時政,亦描寫年輕人當下心態。《放棄治療》創作理念來自中學校規:「不得標奇立異」,與其遵從社會上各種規矩,不如衝破安舒圈,「活出你想要的未來不要再等了」。

《靜謐神林》

2019年專輯《邪童謠》贏得第十屆《台灣金音創作獎》「海外創作音樂獎」,大碟以《靜謐神林》作為片尾曲,編曲上與中世紀樂章類似,聽起來十分有氣勢。這首歌就像一個人憤怒得要摧毀世界後,突然又以溫柔姿態營造萬物重生的感覺。

《靜謐神林》聽起來猶如中世紀樂章。(資料圖片)

《我在流浮山滴眼水.jpg》

這首歌先出現在2014年大碟《Too Earthly Ye Are For My Sport》中,直至今年重新翻唱。從7年前用iPhone灌錄的小品,到今日重新編曲後的版本,雖然只是重唱一段在海邊迎著風男孩幫女孩滴著眼水的故事,但這個回顧創作初心的舉動,足以令不少死忠歌迷感到驚喜。

Serrini今年推出的《我在流浮山滴眼水.jpg》是首舊曲重唱的作品。(網上圖片)

《Let Us Go Then You And I》

同樣出現在《Don’t Text Me》專輯中,樂迷透過這首作品渡過低氣壓尤其適合。即使眼前面對重重難關,身邊人紛紛阻繞,Serrini告訴大家要逆流而上,「繼續去/放心去/開發你新的秩序」