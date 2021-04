林家謙ViuTV奪獎黑面惹負評　被網民揭《勁歌》總選笑住攞獎

撰文: 劉傳謙 最後更新日期: 2021-04-19 21:01

昨晚(18/4)舉行的《Chill Club推介榜 年度推介20/21》雖然圓滿結束,但在頒獎禮後,大贏家林家謙的言論風波依然持續。事緣他首度上台,一口氣贏下「年度作曲人」及「年度編曲人」兩個幕後獎時,不但沒有拿起獎盃,更說:「個獎自己拎㗎?咁隨便嘅?」其後更有多次說「冇乜嘢講」,被指態度囂張。

林家謙昨晚連奪6獎成為大贏家。(梁碧玲攝)

事後林家謙在Instagram限時動態公開與張敬軒的對話,解釋當時用手指抹獎座是因為表面仍有消毒酒精,並非如大家所指的抹塵。而軒仔亦安慰家謙指:「你做乜都會有人放大嚟講或者有自己解讀,雖然我未必明你睇完comment會有乜感受,但記得真係要let it go let it flow~唔好擺係(喺)心呀!!!」不過有網民就對他未向ViuTV道歉而不滿,又拿出3個月前在TVB《勁歌》總選得獎片段比較,指當時他臉帶笑容,並主動拿下兩個獎項。另一邊廂,有歌迷留言維護林家謙,指不應因失態而漠視他過去一年的努力,好友Serrini亦在Facebook表示:「愛護家him,你我有責。」

家謙昨晚接受《香港01》訪問時亦有回應指控,他解釋:「有時同Thor(駱振偉)、Serrini等等嘅朋友講嘢會用一個輕鬆嘅方法,其他人會唔太熟悉我哋講嘢嘅模式。我都會諗,係咪應該正經返少少呢?」他亦談到隨著得獎愈來愈多,自己就因未知能否承受網民評價而感到有壓力:「點都會有人討論,會問我值唔值,講嘅每一句感言都會思考夠唔夠得體。當你嘅焦點太多,啲人係會特登解讀你嘅言論,而我最怕就係呢樣嘢,所以我就好少講嘢,但係今年好似講咗一年嘅嘢。」

家謙事後接受傳媒訪問回應指控。(梁碧玲攝)

