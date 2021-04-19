林家謙ViuTV奪獎黑面惹負評　被網民揭《勁歌》總選笑住攞獎

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-19 21:01

昨晚（18/4）舉行的《Chill Club推介榜 年度推介20/21》雖然圓滿結束，但在頒獎禮後，大贏家林家謙的言論風波依然持續。事緣他首度上台，一口氣贏下「年度作曲人」及「年度編曲人」兩個幕後獎時，不但沒有拿起獎盃，更說：「個獎自己拎㗎？咁隨便嘅？」其後更有多次說「冇乜嘢講」，被指態度囂張。

林家謙昨晚連奪6獎成為大贏家。（梁碧玲攝）

Chill Club頒獎禮｜林家謙得獎感言惹負評：個獎自己拎咁隨便嘅？

事後林家謙在Instagram限時動態公開與張敬軒的對話，解釋當時用手指抹獎座是因為表面仍有消毒酒精，並非如大家所指的抹塵。而軒仔亦安慰家謙指：「你做乜都會有人放大嚟講或者有自己解讀，雖然我未必明你睇完comment會有乜感受，但記得真係要let it go let it flow~唔好擺係（喺）心呀！！！」不過有網民就對他未向ViuTV道歉而不滿，又拿出3個月前在TVB《勁歌》總選得獎片段比較，指當時他臉帶笑容，並主動拿下兩個獎項。另一邊廂，有歌迷留言維護林家謙，指不應因失態而漠視他過去一年的努力，好友Serrini亦在Facebook表示：「愛護家him，你我有責。」

家謙昨晚接受《香港01》訪問時亦有回應指控，他解釋：「有時同Thor（駱振偉）、Serrini等等嘅朋友講嘢會用一個輕鬆嘅方法，其他人會唔太熟悉我哋講嘢嘅模式。我都會諗，係咪應該正經返少少呢？」他亦談到隨著得獎愈來愈多，自己就因未知能否承受網民評價而感到有壓力：「點都會有人討論，會問我值唔值，講嘅每一句感言都會思考夠唔夠得體。當你嘅焦點太多，啲人係會特登解讀你嘅言論，而我最怕就係呢樣嘢，所以我就好少講嘢，但係今年好似講咗一年嘅嘢。」

家謙事後接受傳媒訪問回應指控。（梁碧玲攝）

Chill Club頒獎禮︱林家謙做大贏家有壓力：點都會有人問我值唔值