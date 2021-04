林家謙年度金曲衝出香港　連日本電台J-WAVE都推介《一人之境》

撰文: 游大東 最後更新日期: 2021-04-27 21:31

現年29歲的林家謙,2014年加入樂壇後一直居於幕後,先後創作《矛盾一生》、《壞與更壞》、《心之科學》、《愛情是一種法國甜品》等數十首作品。及至2019年1月,他正式走進錄音室,獻唱第一首派台歌《下一位前度》,並包辦作曲、編曲、監製,正式以獨立歌手的身份出道,之後於短短兩年間,先後憑《拼命無恙》、《一人之境》、《特倫斯夢遊仙境》及《時光倒流一句話》橫掃多個本地流行榜冠軍位置,成功掀起「我謙熱潮」,粉絲人數激增,而在本月中舉行的ViuTV音樂頒獎典禮《Chill Club推介榜年度推介20/21》裏,他更勇奪「Chill Club年度之歌」及「Chill Club年度男歌手金獎」等六項殊榮,與人氣組合MIRROR一同成為媒體焦點。雖然身為處女座的林家謙承認人急升有壓力,直言想「縮返去做幕後」,於頒獎禮後亦刻意保持低調,不過作為本地樂壇新一代「潛力股」,有如漆黑中的螢火蟲那樣,怎樣也會有人留意。2021年4月26日,林家謙再度為其音樂事業寫下新一頁,皆因他的成名作《一人之境》首度登陸日本,於當地電台J-WAVE的音樂節目播出。 撰文:游大東

林家謙早前於ViuTV音樂頒獎禮《Chill Club推介榜年度推介20/21》橫掃六獎成為大贏家。

J-WAVE是一家以東京為廣播對象地域的日本FM廣播電台,屬於「日本FM聯盟」(JFL),即由日本私營FM廣播電台組成的廣播聯播網成員之一。逢周一至周四早上9時至下午1時,都會播出節目《STEP ONE》,由兩位DJ ── Sascha(サッシャ)和Neuhauss萌菜(ノイハウス萌菜)主持,每次都會播出大量日本和海外歌曲,就以4月26日(周一)播出的一集為例,節目裏先後播出Sixpence None The Richer的《Don't Dream It's Over》、Weeknd & Ariana Grande的《Save Your Tears(Remix)》、Jamiroquai的《Blow Your Mind》以及星野源《Family Song》等等。

4月26日在日本電台J-WAVE的節目《STEP ONE》裏,首度播出林家謙的成名作《一人之境》,更附設串流平台連結讓網民重溫。(j-wave.co.jp)

日本DJ以廣東話介紹歌名

不過這天最令香港人感到自豪的,是Sascha以廣東話介紹林家謙主唱的《一人之境》,畢竟是外語,所以Sascha說是也有點「咬字唔正」,《一人之境》唸作「Yi Yan Si Gang」,而林家謙則以其洋名Terence Lam表達,而《一人之境C Major》並非甚麼特別版,而是去年推出的專輯《MAJOR IN MINOR》裏,所有歌曲在歌名之後,都會列出調性(音樂術語),而C Major就是C大調的意思。記者花了些功夫,於電台官網找到節目的錄音重溫版本,發現兩位主持對於《一人之境》的介紹不多,除了歌名外,只在歌曲播完之後,Sascha說:「是一首很美妙的Ballade!」而Neuhauss萌菜則讚美道:「是一首很柔和的樂曲!」

J-WAVE電台節目《STEP ONE》,由兩位DJ ── Sascha(サッシャ)和Neuhauss萌菜(ノイハウス萌菜)主持。(j-wave.co.jp)

王菲後的第二人

至於林家謙本人對於今次能夠衝出香港有何感受?記者曾經嘗試聯絡他,但至今未有回覆,似乎是因應近日的低調作風,不過他在個人Instagram的限時動態則有發文提及此事,轉貼一位現時身在日本工作的粉絲「報料」:「我係日本打工的,公司每日都播一間叫J-WAVE的電台(即香港的叱咤903),近兩年嚟,你係佢哋第二個播嘅香港歌手,第一個係王菲!」林家謙對此表示感激,回覆對方說:「Thanks for telling me and capturing for me!」(多謝你告訴我這個消息,又分享截圖給我!)而根據「遠距離兄弟」的IG發帖,則指J-WAVE的電台節目除了播放《一人之境》外,亦有介紹林家謙的新歌《神奇的糊塗魔藥》,文中指:「直播果(嗰)陣公司收音機太細聲聽唔清,後尾聽返Online版,係介紹Apple Music個香港Chart(排行榜),頭三位都係林家謙!」

