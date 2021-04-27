林家謙年度金曲衝出香港　連日本電台J-WAVE都推介《一人之境》

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-04-27 21:31

現年29歲的林家謙，2014年加入樂壇後一直居於幕後，先後創作《矛盾一生》、《壞與更壞》、《心之科學》、《愛情是一種法國甜品》等數十首作品。及至2019年1月，他正式走進錄音室，獻唱第一首派台歌《下一位前度》，並包辦作曲、編曲、監製，正式以獨立歌手的身份出道，之後於短短兩年間，先後憑《拼命無恙》、《一人之境》、《特倫斯夢遊仙境》及《時光倒流一句話》橫掃多個本地流行榜冠軍位置，成功掀起「我謙熱潮」，粉絲人數激增，而在本月中舉行的ViuTV音樂頒獎典禮《Chill Club推介榜年度推介20/21》裏，他更勇奪「Chill Club年度之歌」及「Chill Club年度男歌手金獎」等六項殊榮，與人氣組合MIRROR一同成為媒體焦點。雖然身為處女座的林家謙承認人急升有壓力，直言想「縮返去做幕後」，於頒獎禮後亦刻意保持低調，不過作為本地樂壇新一代「潛力股」，有如漆黑中的螢火蟲那樣，怎樣也會有人留意。2021年4月26日，林家謙再度為其音樂事業寫下新一頁，皆因他的成名作《一人之境》首度登陸日本，於當地電台J-WAVE的音樂節目播出。 撰文：游大東

林家謙早前於ViuTV音樂頒獎禮《Chill Club推介榜年度推介20/21》橫掃六獎成為大贏家。

J-WAVE是一家以東京為廣播對象地域的日本FM廣播電台，屬於「日本FM聯盟」（JFL），即由日本私營FM廣播電台組成的廣播聯播網成員之一。逢周一至周四早上9時至下午1時，都會播出節目《STEP ONE》，由兩位DJ ── Sascha（サッシャ）和Neuhauss萌菜（ノイハウス萌菜）主持，每次都會播出大量日本和海外歌曲，就以4月26日（周一）播出的一集為例，節目裏先後播出Sixpence None The Richer的《Don't Dream It's Over》、Weeknd & Ariana Grande的《Save Your Tears（Remix）》、Jamiroquai的《Blow Your Mind》以及星野源《Family Song》等等。

4月26日在日本電台J-WAVE的節目《STEP ONE》裏，首度播出林家謙的成名作《一人之境》，更附設串流平台連結讓網民重溫。（j-wave.co.jp）

日本DJ以廣東話介紹歌名

不過這天最令香港人感到自豪的，是Sascha以廣東話介紹林家謙主唱的《一人之境》，畢竟是外語，所以Sascha說是也有點「咬字唔正」，《一人之境》唸作「Yi Yan Si Gang」，而林家謙則以其洋名Terence Lam表達，而《一人之境C Major》並非甚麼特別版，而是去年推出的專輯《MAJOR IN MINOR》裏，所有歌曲在歌名之後，都會列出調性（音樂術語），而C Major就是C大調的意思。記者花了些功夫，於電台官網找到節目的錄音重溫版本，發現兩位主持對於《一人之境》的介紹不多，除了歌名外，只在歌曲播完之後，Sascha說：「是一首很美妙的Ballade！」而Neuhauss萌菜則讚美道：「是一首很柔和的樂曲！」

J-WAVE電台節目《STEP ONE》，由兩位DJ ── Sascha（サッシャ）和Neuhauss萌菜（ノイハウス萌菜）主持。（j-wave.co.jp）

王菲後的第二人

至於林家謙本人對於今次能夠衝出香港有何感受？記者曾經嘗試聯絡他，但至今未有回覆，似乎是因應近日的低調作風，不過他在個人Instagram的限時動態則有發文提及此事，轉貼一位現時身在日本工作的粉絲「報料」：「我係日本打工的，公司每日都播一間叫J-WAVE的電台（即香港的叱咤903），近兩年嚟，你係佢哋第二個播嘅香港歌手，第一個係王菲！」林家謙對此表示感激，回覆對方說：「Thanks for telling me and capturing for me！」（多謝你告訴我這個消息，又分享截圖給我！）而根據「遠距離兄弟」的IG發帖，則指J-WAVE的電台節目除了播放《一人之境》外，亦有介紹林家謙的新歌《神奇的糊塗魔藥》，文中指：「直播果（嗰）陣公司收音機太細聲聽唔清，後尾聽返Online版，係介紹Apple Music個香港Chart（排行榜），頭三位都係林家謙！」

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