莫文蔚再唱《喜劇之王》歌曲　曾與《悠長假期》配樂家有一面之緣

劉傳謙 最後更新日期: 2021-05-27 21:45

莫文蔚(Karen)將在6月推出影像專輯《"The Voyage" A Visual Album by Karen Mok》(簡稱《The Voyage》),事隔20年再度推出全新廣東專輯。碟內Karen既會以音樂紀錄片方式,向樂迷分享她對事業、愛情,以及其演藝事業起步地 ── 香港有什麼感受外,更會與Live Band走出錄音室,到戶外現場重新演繹五首經典廣東歌,儼如一場小型音樂會。

莫文蔚重返《喜劇之王》街坊福利會 現場錄歌回憶來襲:感覺好爽

繼早前推出的《The Way You Make Me Feel》後,Karen今日(27/5)推出第二主打《戀一世的愛》,同樣是來自電影《喜劇之王》的歌曲。與前作一樣,《戀一世的愛》分別由日向大介和李敏擔任作曲、填詞,當中前者更在90年代先後為人氣日劇《悠長假期》和《戀愛世紀》擔任配樂,當年《喜劇之王》的製作團隊亦十分欣賞日向大介的作品,因此力邀他為電影配樂,並量身定做了兩首歌曲,其中包括《戀一世的愛》。Karen還記得當年日向大介亦有來港一起為電影進行宣傳,二人更因此有過一面之緣。

繼《The Way You Make Me Feel》後,Karen重唱另一首來自《喜劇之王》的作品《戀一世的愛》。

這次重新編曲的新版本,在副歌的多部合唱特別花心思設計,製作人Edward Chan和音樂人Cousin Fung特別精心雕琢和音部份,襯托Karen的歌聲。除此之外,攝製團隊特別安排在黃昏拍攝這次新版《戀一世的愛》MV,日落景致令MV畫面倍添浪漫,當時在進行現場錄音的Karen看到這個Magic Hour,演唱時紛紛投入於歌詞中那份暖意、真情流露,亦隨著歌聲,濃濃的愛意滲透了整個 MV。