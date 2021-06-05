關楚耀到大排檔賣唱被指「撈唔掂」　重溫5首必聽滄海遺珠

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-05 14:00

關楚耀在2006年出道，並在各大頒獎禮橫掃新人獎，其後更被契爺譚詠麟欽點做接班人，可惜在2009年被爆與當時的女友衛詩在日本因藏有大麻而被捕後，形象插水，即使近年作歌影視三線發展，但人氣仍與初出道時相差甚遠。最近關楚耀在社交平台上載在內地大排檔唱歌的影片，不少網民隨即留言問他是否「撈唔掂」，而他解釋指自己純粹喜歡唱歌。雖然他在新人年後在樂壇頒獎禮成績一般，但以下5首歌曲都成為樂迷口中的「滄海遺珠」，當中更不乏與強勁班底合作的歌曲。

「校長」譚詠麟的契仔關楚耀當年一出道就成為新人王，經常獲校長出言力讚，更繼李克勤之後被譚詠麟欽點做接班人。（IG/ @uglykwan）

《你當我什麼》

要數經典中的經典，必定是《你當我什麼》。歌詞唱出的正是當下男生單戀時的苦楚，不但成為其中一首「2021年還在聽」的金曲，亦被網民譽為「兵哥始祖」。兩年前關楚耀獲邀亮相TVB音樂節目《流行經典50年》，當時亦有演繹這首代表作。

《大喊包》

部份關楚耀的作品邀得強勁班底創作或合唱，其中出道後第二首作品《大喊包》正是與譚詠麟合唱。簡單一首鼓勵聽眾擁抱悲傷的作品，在二人合唱下更增添一份父子情，仿佛一位父親鼓勵平日沉默寡言的兒子發洩負面情緒。

《四面楚歌》

而這首2008年的作品不但邀得謝安琪客串，更由張敬軒監製。歌詞中包含《死性不改》、《垃圾》、《相愛很難》等情歌，但歌詞說的正是諷刺當時樂壇太多悲情歌，對一眾喜好「非情歌運動」的歌迷而言絕對是首金曲。

《死去活來》

自2013年後，關楚耀的產量銳減，不過在離開正東唱片前仍留下這首近年的代表作。歌曲由Supper Moment包辦曲、詞，雖然MV中一副頹廢姿態示人，但歌詞說的是在情傷過後，領悟失戀未至於死去活來的豁達。

《飢餓遊戲》

關楚耀在2017年從正東唱片轉投Sunny Idea，翌年推出的《飢餓遊戲》以慘情角度講述一個大家眼中的渣男，也成為轉投公司後的代表作。而作品除了由Dear Jane結他手Howie創作外，更由Dear Jane參與編曲和監製，若然聽住認為這首歌風格與Dear Jane式情歌類近，請不要感到意外。