林寶首為MIRROR填詞　揭花姐盼新歌MV主導：係放低偶像包袱嘅態度

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-13 20:16

MIRROR最近推出新歌《BOSS》，MV依然佔據YouTube音樂發燒影片第一位，看來這類百老匯式曲風依然深得一眾「鏡粉」所愛。在經理人花姐和監製Edward Chan（陳浩然）邀請下，新歌首度與林寶合作。這位曾為Swing寫下《1984》的填詞人，在2019年起也曾為MIRROR成員姜濤（《一天多一點》）、Ian陳卓賢（《另一個諾貝爾》、《二期大樓》）和AK江熚生（《特登》）的個人單曲填詞。他日前接受《香港01》訪問，大談《BOSS》背後創作點滴。

或許大家未必認識林寶，但他筆下不乏《1984》、《懶音歌》、《2084》等耳熟能詳的作品。（林寶Instagram圖片）

MIRROR新歌幫鏡粉將職場壓力變動力 Edan夥Jer放低偶包超爆笑

在填詞初期，林寶主要與花姐和Edward溝通，他透露花姐聽過Demo後，腦海中已經有MV畫面，因此在填詞期間都以畫面主導，表達MIRROR對舞台的熱愛：「佢哋都希望展現一個新面向，要跳脫啲，所以佢哋要求用字要得意啲，唔需要太正經。其實一聽起嚟，首歌可以話有一種百老匯舞台劇，或者一啲荷里活電影片尾嗰時，一大班人大合跳嘅一種感覺，有一種嘉年華嘅感覺。所以大家都已經定咗呢個方向，甚至喺MV上面都已經有一個雛形。」

在監製Edward Chan及花姐邀請下，林寶首度為MIRROR填詞。（資料圖片）

過往MIRROR團歌曾經出現有部份成員佔據過多獨唱部份的情況，令「鏡粉」感到不滿。被問到當初答應填詞時，有否擔心歌詞分配上的問題，林寶坦言最初曾有意聽取MIRROR成員意見，但最後仍聽從花姐建議，留待工作人員整合成員對於歌曲的意見：「佢覺得始終12個人有12個諗法，可能逐個講唔係最有效率，或者會花太長時間，於是佢負責歸納所有人嘅睇法，之後再話返畀我聽。最後佢哋都想展現跳脫啲，某程度上係放低偶像包袱嘅態度。」而在創作過程中，歌曲旋律間接幫助他設定每個成員的獨唱位置：「其實一聽demo就知道呢首歌會有好多單句，佢哋一定會有solo位，足夠分開畀每個人唱，但係喺旋律上面都要符合佢嘅運行方法，呢個部份就要交畀監製，等佢配合返邊一個唱邊一句。」

林寶稱本來有意與MIRROR成員直接溝通，後來花姐認為要同時聽取12個不同意見會花太長時間，決定先整合成員對歌曲想法，再與自己溝通。（資料圖片）

而說唱部份繼續由隊長Lokman（楊樂文）和Alton（王智德）負責，林寶坦言這次未有太多機會與二人交流：「呢首歌係填咗歌詞先，之後我再喺群組度講低歌詞係點運行。其實Rap嘅部份主要係由監製同佢哋溝通，睇下佢哋想用咩節奏同埋風格去Rap，要睇下邊度加入，同埋點樣配合返歌詞，而我只係從旁畀一啲意見，睇下嗰啲地方夾Rap係咪啱，同埋睇下監製需唔需要我喺歌詞上面配合返。Rap嘅部份我參與得唔係好多，但係佢哋係寫得好好，好滿意。」