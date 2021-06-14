楊千嬅赴北京錄音同時推出新歌國、粵語版　邀李治廷義氣相助拍MV

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-15 00:20

楊千嬅上年推出單曲《現在就是最後的意願》，雖然受到疫情影響，原定在紅館跨年舉行的《MY Gratitude 25 楊千嬅演唱會2020》被迫取消，但她在灌錄唱片的工作就未有放慢腳步。早前她在北京為新歌進行錄音及拍攝MV，其中《你會愛的人》將在明日（15/6）凌晨零時推出。

千嬅將推出新歌《你會愛的人》。

這次除了《你會愛的人》外，千嬅亦將推出國語版《愛過你的人》，這個構思源自製作團隊同時收到廣東版及國語版歌詞，很久沒有唱情歌的她想到將它們拼在一起，組成一個完整的愛情故事。新歌的MV男主角是型帥暖男李治廷，千嬅表示，她想物色一個有外貌又有才華的型男，於是膽粗粗主動邀請李治廷演出，希望他江湖救急，想不到李治廷在半小時內即答應，並追問她時間地點。她笑言，李治廷的確是個好兄弟，很有義氣。

新歌MV由李治廷擔任男主角。

今次是千嬅和李治廷首度合作，以前他們同屬黎明旗下的A Music，但一直未有合作機會。反而令他們相熟是在健身室，因為大家共同有一位健身教練，他們有時會在健身室相遇，李治廷讚千嬅健體能耐力過人，當他自己做到一額汗，千嬅還堅持繼續做運動。

《你會愛的人》和《愛過你的人》描述一段男女關係，由兩個人生活走進一個交义點，令雙方步伐不一致，該當如何下去？千嬅覺得兩人在一起時要互相包容，但有時對包容有誤解，以為改變自己去迎合對方，但是這些關係是不健康的，所以最緊要是忠於自己的感覺。MV拍了14個小時，這首歌在3星期內完成，雖然過程辛苦，但千嬅仍感到滿足。她希望新專輯會盡快推出，用音樂去紀錄不同階段的自己。另外，她在巡唱期間，歷時3年拍製的一部個人紀錄片，相信很快便會送到粉絲手中，答謝他們的支持。