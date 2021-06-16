TWICE宣傳〈Alcohol-Free〉被BTS師弟打斷發言！娜璉反應萌翻粉絲

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-06-16 09:30

南韓人氣女團TWICE在9日帶著新歌〈Alcohol-Free〉回歸歌壇，9人的新造型再次讓粉絲戀愛，身穿圖騰風套裝，化身為夏日女神，新歌一發行立刻衝上各大排行。她們在日前出席音樂節目《MusicBank》打歌，在受訪時娜璉才剛要向粉絲問候竟被主持人打斷，她露出驚恐表情萌翻大批網友。

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音樂節目《MusicBank》是由BTS師弟團TOMORROW X TOGETHER（TXT）成員秀彬與女團Oh My Girl成員Arin共同主持，在TWICE表演之前先採訪其中5位團員，分別是多賢、娜璉、Sana、子瑜及Mina。先是Mina向粉絲嬌羞喊：「我們回歸了」，接著子瑜露出甜美笑容表示：「很久沒見到ONCE，希望大家會喜歡這次舞台」！

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大家一個接一個發言，展現十足默契，Sana也順利講完台詞後，娜璉才正要開口，卻被主持人打斷。她嚇得立刻瞪大眼，驚慌失措向秀彬發出眼神求救，下秒自己也忍不住笑場，超萌地繼續向粉絲打了招呼。

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秀彬當時以為只有Mina、子瑜、Sana要發言，對於打斷娜璉說話的事自己也嚇到並在當下馬上和對方道歉，口氣充滿愧疚。網友看到影片後先是誇讚娜璉：「像個被嚇到小兔子」、「那段重複看了好幾遍」，也有粉絲表示兩人反應超可愛：「團員們因為秀彬的道歉太可愛而大笑」、「秀彬打斷娜璉後，講話聲音充滿恐懼！太好笑」。

同場加映：票選2021韓國偶像Dancing Queen Momo@TWICE只排第三位（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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