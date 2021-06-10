TWICE〈Alcohol-Free〉子瑜幼肩帶小背心登《Ellen Show》曬性感

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-10 14:45

TWICE將於11日發行新專輯《Taste of Love》，日前登上《Ellen Show》，公開最新專輯的主打歌〈Alcohol-Free〉MV，就連主持人艾倫狄珍妮都誇讚她們是「超級巨星」，台灣女孩周子瑜穿著鮮紅細肩背心，展現青春性感好身材，看起來無比亮眼。

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子瑜的新造型曝光，頭髮也別上紅玫瑰花，姿態性感，更有彎腰的舞蹈動作微露酥胸，宣告將正式長大，子瑜也在新歌中演唱兩句副歌，而本月14日，子瑜將度過22歲生日，許多粉絲早已準備各種應援，為她慶祝成年禮。

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不僅如此，其他成員們也各自展現其魅力，9人整齊劃一的舞蹈，搭配甜美輕鬆的曲風，充滿夏天度假風，該曲一發行也迅速登上南韓各大排行榜冠軍，繼續締造亮眼成績。

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