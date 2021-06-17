聲夢傳奇｜冼靖峰獲老闆開綠燈放盡假參賽：舊年嘅假全部喺今年放

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-17 15:05

無綫（TVB）歌唱選秀節目《聲夢傳奇》日前選出9強，當中冼靖峰（Archie）今日（16/6）現身電視城參與節目錄影。他在上輪比賽演唱《黑夜不再來》，獲得譚詠麟力讚，事後他覺得自己從譚詠麟身上學到不少技巧：「佢同我講有啲『味精』要減，有啲位要保持住自己風格，要我睇得出自己嘅特色喺邊度，聽得出邊啲位要留、要刪走，之後就喺表演嗰陣做返晒。但係上到台我都唔係好有信心可以做得晒所有嘢，可能有啲壓力，但係加埋其他因素，於是表現咁啱就好啦。」

Archie表演《黑夜不再來》獲譚詠麟盛讚，背後他也接受過譚校長特訓。（陳順禎攝）

Archie本來有正職在身，為參加比賽，他只能在能力範圍內犧牲工作時間：「上年開始知道要準備玩呢個比賽，我一日假都冇放過，即係本身應該係有年假放，咁我就將舊年嘅假全部擺喺今年放，就算病咗要睇醫生都係放工先去睇，點都唔請假。今年係有足夠嘅假可以放，為咗比賽只能夠放晒啲假，冇辦法，真係就唔到錄影時間。」早前有歌手因全心發展歌唱事業，被迫放棄正職，被問到參賽期間公司有否給予壓力，Archie感謝公司：「其實我都係啱啱畢業做管理培訓生（management trainee），正常大家都會搏表現，但係我依家係去咗玩比賽，都可以話係背道而馳，但係我冇諗咁多，盡做。不過老細目前都覺得還可以，其實佢本身唔睇歌唱比賽，但係佢話為咗我睇多啲。有啲同事同我講，如果有啲嘢係好瑣碎嘅就畀佢做，我放心比賽就得，一生人一次。我聽完就覺得，有呢啲同事真係三生有幸！」

由於錄影時間與工作重疊，Archie只能不停放假。（陳順禎攝）

近期表現愈見有進步，不少觀眾都認為Archie有望挑戰三甲，他稱以平常心看待接下來的比賽，又指：「依家得返9個人，我覺得嚟到呢個階段，比賽睇嘅已經唔係表演咁簡單，我自己覺得佢哋開始睇緊我哋有冇潛力去做一個星，唔只係追求表演好睇。嚟緊嘅比賽我都想試下發揮多啲唔同嘅一面，例如挑戰唔同劇集，唔同類型，或者係唔同語言嘅歌，令到其他人睇得出，我喺各方面都有能力，可以做到一位歌手。」

Archie期望透過日後表現證明自己。（陳順禎攝）

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