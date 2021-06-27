衛蘭再衝出國際　被Lukas Graham點名合唱新歌《Happy For You》

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-06-27 19:31

衛蘭（Janice）繼早前成為首位被音樂串流平台Spotify選中，登上紐約時代廣場的大型廣告牌宣揚女聲EQUAL企劃的女歌手後，再次衝出國際，跟格林美獎提名的丹麥著名音樂人Lukas Graham合唱其最新深情主打歌《Happy For You》。

Janice早前成為首位被音樂串流平台Spotify選中，成為宣揚女聲EQUAL企劃的女歌手，T並登上紐約時代廣場的大型廣告牌。（IG/@janice_vidal）

兩人早前已透過Share That Love慈善活動合作，今次更在音樂上的首次合唱。Lukas Graham推出年度派台作品《Happy For You》在亞洲區特別邀請三位欣賞的歌手合作，而Lukas Graham就特別點名邀請了留下印象深刻的Janice合作。

Lukas Graham特別點名邀請了留下印象深刻的Janice合作。

Janice得悉此消息後興奮不已，在忙於電視選秀節目《聲夢傳奇》擔任導師的密麻麻拍攝期間也特意擠出時間錄了一個demo給Lukas Graham，製作團隊聽過Janice動人的聲線後便立即決定合作。對於這次跨國合作，一向對於自己的作品要求極高的Janice，今次亦不例外，除了找來Edward Chan擔任監製，亦親自參與監製和設計和音。一向擅長唱抒情歌的衛蘭，坦言《Happy For You》很高難度，聲線需要保持十分穩定及收放恰到好處。不過錄音過程是困難又非常享受的一次。

對於此合作非常認真的Janice亦親自設計了今次的和音部分，捨棄平常一般的做法以高音去做和音，衛蘭特意採用了低音的和弦去襯托樂隊的主音，效果反而更顯得細膩。由於疫情關係，兩人不能親身會面，難免有點可惜，故特別安排時間拍攝了MV，希望各位樂迷能更加投入歌曲，並在視覺上的享受。對於今次的破天荒跨國合作，Janice表示：「能夠跟Lukas Graham合作真的真的感到十分榮幸，他的聲線一把在樂壇裡非常獨特的男聲。我覺得這首歌配上廣東歌詞後為歌曲進駐了另一個新生命，希望樂隊和樂迷們會喜歡。這首歌一點也不容易唱，當中的中文歌詞像是回應着Lukas的故事，要做到一種互相交流的效果，我需要非常留意自己的聲線控制，及投放相應Lukas演唱部分的感情投放及力度。真的希望他會喜歡這個版本！」

另外，Lukas Graham亦表示：「能夠再次與衛蘭合作我感到非常高興。年初時我們曾經一起參與過一個慈善活動，那次經驗非常愉快。我認為她的聲線十分適合這首新歌，現在的我很期待能儘快親身來到香港，與衛蘭在舞台上現場演繹這首歌。」