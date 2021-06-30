黃家駒逝世28年｜家駒為音樂放棄愛情　《喜歡你》主角究竟是誰？

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-06-30 19:04

1993年6月30日，Beyond靈魂人物黃家駒從高台跌下，離開了我們。沒有家駒的日子已有28年，但Beyond的音樂仍對樂壇有著舉足輕重的影響，亦記載了一個年代的青春記憶。除了《海闊天空》、《誰伴我闖蕩》、《不再猶豫》等振奮人心的歌曲，還寫下了令人懷念的家駒式情歌《喜歡你》。

Beyond的音樂至今仍對樂壇有著舉足輕重的影響，亦記載了一個年代的青春記憶。（網上圖片）

相信樂迷喜歡Beyond的原因，是因為歌詞直接，旋律瀟灑，同時像說故事般向歌迷唱出創作時的心事和細膩情感。雖然家駒甚少創作情歌，但為數不多的情歌都能夠Hit足幾十年。談到情歌，大家一定記得《喜歡你》，時至今日都有不同歌手翻唱。對於這首經典作品，坊間都有少人猜測曲中的對象究竟是誰。

《喜歡你》收錄在1989年9月6日發行的專輯《秘密警察》入面。（網上圖片）

其實家強曾於區瑞強主持的節目《我們都是這樣唱大的II》中，透露《喜歡你》是哥哥家駒寫給初戀女友：「當然我都認識這女生，這個女生是他的一生中最愛。」並表示兩人拍拖久了，女方自然都會想結婚，不過結婚的話要放棄很多東西，但對家駒來說，音樂比一切都重要，加上當時在音樂上還未有成就，二人最後都分手收場：「我猜測女朋友可能要他放棄音樂，而歌詞裡的內容就是說女方希望他為了自己放棄音樂，但他最後還是選擇了音樂。」

翻查舊報道後，據知家駒初戀在16歲，大概1978年左右。初戀女友是家駒的校友，兩人愛得純樸，但隨著女方要搬家，戀情亦無疾而終。另外，亦有傳在正式以Beyond出道前，家駒分了兩支不同的樂隊「高速啤機」及「Unkown」，參加地下樂隊比賽，當時家駒跟Unkown主音潘先麗相戀。

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可惜當Beyond正式跟唱片公司簽約後，工作愈來愈忙碌，兩人聚少離多而感情出現裂痕，最後家駒因不想耽誤女方，最終在感情和音樂事業之間二選其一而提出分手。其後家駒亦將對潘先麗的愧疚之情寫進《喜歡你》。不過無論歌曲的主角是誰，今時今日亦無須深究，但可以肯定是家駒及Beyond的歌曲永遠都會留在歌迷心中。