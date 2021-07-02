【ToNick演唱會】《長相廝守》以外　入場前預習歌單必備5首歌

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-07-02 19:00

樂隊ToNick明日（3/7）起將在九展Star Hall舉行一連兩場《Here and Now演唱會2021》，除在演唱會前夕安排Fans Club會員預訂限量《Here and Now》黑膠唱片及《杜力, Nick To》搪膠玩具USB大碟外，更多次提醒樂迷切勿買黃牛飛，稱不介意見到黃牛黨所列出的位置，最後變成空位。 在開騷前，觀眾當然要準備歌單，將ToNick的作品預習一次才進場。談起他們的代表作，絕大部份歌迷都必定會想起《長相廝守》，皆因這首2017年電影《救殭清道夫》主題曲不但將他們帶入主流樂壇，更令樂隊在當年的四大頒獎禮大豐收。其實除了《長相廝守》外，以下5首也絕對不能錯過。

《T.O.N.I.C.K》

相信絕大部份忠實歌迷，都是從這首與樂隊同名的作品開始認識ToNick，由於初期作品以口語入詞，所以樂隊很早已經有鮮明的音樂風格。事實上，ToNick在開騷前夕於社交媒體再談起這首歌，又指：「T.O.N.I.C.K.嘅2021係點？認識ToNick，係咪應該由呢首開始先？」相信此時此刻再唱這首成名作，四子都會有另一番體會。

《水滾茶靚》

這首2013年的作品，推出日期正值農曆新年，這首另類的賀年歌以茶樓所見所聞入題，過年期間只要「坐低一家大細飲飽食醉」就已經滿足。而歌曲陣容非常鼎盛，除邀得Kolor合作外，MV中更一口氣見到糖兄妹、Supper Moment、Hardpack、Choco等樂隊的身影，透過18個音樂單位的合作，實踐樂隊間的團結力量。

《衰喺個掣度》

介紹過兩首舊歌後，接下來再介紹兩首近年推出的作品。其實在《長相廝守》後，ToNick在音樂發展上反而變得迷惘，雖然這首代表作的確為ToNick帶來最多的實際收益，但這種風格卻被樂迷直斥離昔日引人入勝的風格愈來愈遠。直至上年ToNick推出《衰喺個掣度》後，才某程度上回到ToNick最原始，在Punk Rock當中透過口語帶著控訴及戲謔的感覺。

+ 2 + 2 + 2

「ToNick返嚟啦！」是褒是貶？ 為何《長相廝守》不能代表樂隊？

《鬼滅之日》

但《衰喺個掣度》帶來的成功，是否等於ToNick的歌迷只接受最原始的風格？非也，緊接推出的《鬼滅之日》雖然回到以書面語入詞的風格，但歌曲除鼓勵樂迷與好友並肩作戰，共同奮鬥外，更透過歌詞滲入動漫元素，向《海賊王》、《我的英雄學院》、《鬼滅之刃》等經典動漫致敬，得到不少聽眾愛戴。

+ 5 + 5 + 5

ToNick《鬼滅之日》取材自日本動畫 向6套經典作品致敬

《時間的初衷》

這首是電影《一秒拳王》的主題曲，主音恆仔（趙善恆）擔任電影導演外，更與周國賢（Endy）共同演出，其後更一同創作主題曲，在Endy因腳傷久休後為樂迷送上驚喜。最近Endy不時現身其他歌手的音樂會擔任嘉賓，並再度以樂隊Zarahn主音身份發展，未知他會否擔任演唱會嘉賓，與ToNick表演這首歌？