聲夢傳奇｜文凱婷再談《愛是懷疑》風波：覺得自己令好多人失望

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-07-05 10:00

文凱婷（Aeren）今日現身電視城，為無綫（TVB）東京奧運主題曲《奪金》拍攝MV。最近幾輪表現未如理想的她，坦言面對網民批評時壓力不少，但在得到機會繼續作賽後，只能做好自己。被問到賽前是否已經打定輸數，Aeren指比賽初期會有這個想法：「依家冇咗呢一種心態，冇唔係代表緊覺得一定會留低，而係學識所有嘢都要順其自然，可以留到咁尾聲，我覺得已經賺咗好多，慢慢就冇咗一種唔可以走嘅擔憂。」

Aeren也主動談起之前播出自己唱《愛是懷疑》，遭到網民熱烈抨擊後的感受，她直言最初感到不開心：「我知道自己嗰日係失準，好老實說，我喺綵排嘅時候會覺得，呢個係一個對自己比較有信心嘅表演，畢竟每一次綵排嘅時候都覺得好穩陣，但係上到台就冇咗呢個感覺。收到負評之後，覺得自己好似令好多人失望，但係緊接著又要準備下一輪嘅比賽，我嗰陣搵唔到動力。」後來在朋友及導師開解後，她就可以重新振作，再次投入比賽。

Aeren再説，其實在父親節當日準備《開心大綜藝》直播時，自己突然滿身頹氣，默不作聲，不過其餘15位戰友都有主動安慰自己：「佢哋有啲人都試過遇到其他人inbox嚟鬧，於是同我講唔需要太在意呢啲人，最緊要係做緊自己想做嘅嘢，為生命付出、努力緊嘅時候，其他人講乜係佢哋嘅事，做返自己就可以。（「火雞」（孫漢霖）呢？）嗰日就冇講過啲乜，不過佢之後有inbox問我心情點，其實嗰陣過渡咗一段時間之後係好咗啲，於是同佢講『我撐得住』。其實佢哋好好人，叫我撐唔住就要搵佢傾。」