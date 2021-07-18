【聲夢傳奇】Johnny Yim對炎明熹完勝Aeren感驚訝：個廠靜咗一下

無綫（TVB）歌唱比賽《聲夢傳奇》在明晚（18/7）進行決賽，當晚將由Johnny Yim（嚴勵行）繼續擔任音樂總監。他今日現身電視城出席綵排，接受《香港01》訪問時，認為五強學員已經懂得放鬆自己，看好他們能以輕鬆心態享受決賽舞台：「佢哋5個已經慣咗對住記者、上台表演，依家已經好鬆，我覺得佢哋狀態好fit。（唔擔心佢哋緊張影響發揮？）我唔會擔心，反而覺得佢哋好似已經開始玩緊，所以依家先係最好睇，緊張得嚟又識得放鬆，呢個係作為表演者最好嘅狀態。」

Johnny Yim不擔心五強在決賽失準。（葉兆康攝）

來到決賽，學員真正實力將在鏡頭前如實反映，皆因聲音將無法經後期混音重新處理。Johnny稱不擔心學員表現未如預期：「唔係好驚啫，其實Live最緊要係畀分嗰下，全香港人一齊睇到，反而佢哋不嬲都唱得幾好，所以我就唔驚呢樣嘢。」問到最看好哪位學員，他稱：「其實個個都贏晒，因為呢個節目已經去到一個大家都估唔到嘅高位，其實已經冇人怕輸，個個都贏。」

昨晚播出的準決賽中，炎明熹（Gigi）以25:0完勝文凱婷（Aeren），當時Johnny記得整個錄影廠的人都感到愕然：「我都估唔到㗎，好記得嗰日個廠係靜咗一下，因為真係冇人會諗到個結果會係咁。其實佢最尾唱《至少還有你》係幾好聽，我覺得好出奇。」不過最令Johhny佩服的，是Aeren帶傷上陣之餘，也堅持要跳唱：「我哋嗰日傾咗好耐，諗緊佢應唔應該咁郁法，不如減啲動作，走少啲，但係佢全套做齊，真係冇得講。（嗰日都要理埋舞台動作？）其實唔使，但係冇理由你明知嗰個學員可能有事，你都要叫佢照做㗎嘛！我覺得係一個責任。」

Johnny Yim認為評審現場評分才是值得注意的位置。（葉兆康攝）

昨晚張敬軒帶私家咪與Gigi和Aeren合唱，Johnny也解釋軒仔的私家咪能在高音上幫助他：「簡單啲講，咪愈靚高音愈好聽。低音嚟講其實好多咪都容易處理，但係去到高音、唞氣聲，愈貴或者愈靚嘅咪，聽出嚟就愈舒服，但係平嘅咪聽出嚟就好𠝹耳仔。因為聲音嘅來源係喺咪度，如果你用咗一支唔好嘅咪，啲聲入咗去就冇得救。」

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