與馮允謙合唱《反對無效》英文版鬥飆高音　MC激讚對方極照顧後輩

早前在《第三屆KKBOX香港風雲榜 》奪得「年度編輯推薦歌手」的Jay Fung馮允謙,是繼今年初在《叱咤樂壇流行榜頒獎禮》獲頒「叱咤樂壇唱作人」銀獎後,再一次為他的創作路打下強心針,努力寫歌的他,近日為樂壇新人MC張天賦作曲的新歌《反對無效》,獲外界一致好評,MV在YouTube點擊更突破二百萬。

MC邀請了Jay一起走進錄音室,合唱《反對無效》英文版《How Many Times》。

日前MC便邀請了Jay一起走進錄音室,合唱《反對無效》英文版《How Many Times》,以及Jay的新歌《因愛之罪名》英文版《Can’t Stop Myself Tonight》。兩首歌的曲及英文歌詞,均由Jay親自譜寫,充分表現出他音樂才子的一面。而《How Many Times》合唱版已於日前上載到MC的個人YouTube頻道,短短一星期便衝破34萬點擊。

Jay對後輩非常照顧,由於兩首歌的高音部份相當之多,Jay於是細心地指導心情緊張的MC一些飆高音小技巧。

當日錄音,兩人雖然是第一次見面,但Jay對後輩非常照顧,由於兩首歌的高音部份相當之多,Jay於是細心地指導心情緊張的MC一些飆高音小技巧,未幾,兩人已在鏡頭後又唱又跳,很快打成一片。MC表示能跟Jay合唱,心情緊張又興奮:「之前聽人講阿Jay份人好nice,而家見埋真人,真人原來更加nice。」Jay聞言後即發揮了其搞笑本色說:「我想講,你首歌真係好好聽,哈哈!唔係因為首歌係我作,而係你真係唱得好好,你唱得咁好聽,我冇可能唔nice啦!」

MC回想當日收到《反對無效》的demo時,聽到前奏便愛上了這首歌:「Jay喺個demo一開頭有段ad-lib,我一聽到就同同事講『得嘞!我要呢首歌!』我好想學到你嗰段ad-lib,但我到而家都精通唔到。」之後Jay順應MC的要求,現場演繹該段ad-lib,還鼓勵MC:「其實辛苦晒MC,因為《反對無效》呢首歌好高音,好難唱,但MC唱得好正,啲高音好正,我之前有睇你《全民造星2》,知道你唱歌好好聽,下次不如我再寫隻飆高音嘅歌俾你。」