太極演唱會｜鼓手朱翰博感謝戴夢夢未承認翻撻：再開騷就要佢投資

一連兩日在紅館舉行的《太極Rainbow After Rain演唱會》在昨晚(8/8)完滿結束,在接受媒體訪問前,許家傑和黎諾懿更現身後台,要與太極五子合照。

原來黎諾懿同許家傑都有嚟睇!(劉智源攝)

問到完騷後的感受,五子都表示鬆一口氣,鄧建明(Joey)更指今晚靠已故鍵琴手唐奕聰(Gary)賜予力量:「平時我哋都唔慣要連續兩晚開騷,加上都咁耐冇做啦,噚日係有少少攰嘅。今日開場之前我哋就好似足球隊開場咁打氣,之後就覺得充滿力量,同埋有好多突發性嘅嘢係估唔到。好似因葵無端端今日嚟咗,因為台上面嗰本紀念冊係因葵寫嘅,之後好似有把聲同我講叫佢上嚟講。」

本來感到疲累的Joey Tang,臨開場卻突然覺得精力充沛,他認為是吸收Gary所給予的力量。(劉智源攝)

而劉賢德(HiFi德)笑指自己是烏鴉口,直到開騷後都不敢亂說話:「我真係好驚要再取消,好在最後都冇。我之前一路忍住,好似將個嘴拉返埋拉鏈,唔好爆烏鴉口,好彩最後都冇事。呢場騷前前後後搞咗接近兩年,終於開到,都叫做還咗我哋嘅心願,我哋會繼續努力move on。」雷有輝(Patrick)即指:「好彩你忍得住咋!」

HiFi德擔心自己開口中,事前也不願把擔憂說出口。(劉智源攝)

除了Patrick外,盛旦華(蛇仔)在對Gary太太道出一番感言後,淚腺也差點失手。他直言自己較眼淺,尤其當表演到Gary所寫的慢歌時,蛇仔都有感觸:「尤其是Partick唱《怪你過份美麗》嘅時候,感覺好唔同,以前係Gary彈住琴唱,今次Patrick唱得好有感覺。」而Patrick就將功勞歸於嘉賓林家謙:「家謙彈得好有感情,帶到我入去另一個感覺,所以要好多謝林家謙,好榮幸可以有一個咁嘅版本。」

蛇仔被《怪你過份美麗》感動。(劉智源攝)

再談起其他尾場嘉賓,最搶眼莫過於葉蒨文(Sally)出山與太極合唱,不過Sally沒有與五子閒談就要離開,Patrick解釋Sally要說的話已經投過歌詞表達:「佢一嚟就『How are you my friend』啦喎!其實歌舞劇就係咁樣,所有嘅對白、說話就係用咗旋律、音樂襯托。」至於今晚Mr.在欠缺低音結他手Dash下登場,Joey認為效果未見有落差,又笑指蛇仔可以考慮轉到Mr.發展,蛇仔則指:「風格都唔同,太極就冇呢啲嘢嘅。」

重溫兩晚演唱會嘉賓陣容:

而當中最具話題性的一幕,在於朱翰博(Ricky)在台上感謝戴夢夢,事後被追問是否與對方翻撻,Ricky只稱:「佢係投資者嚟㗎嘛,投資者梗係要出現嘅。不過我哋頭先都有講,如果再開多兩場,就要叫佢嚟投資囉。(頭先隊友都要你親自多謝戴小姐?)係囉,最搞事嗰個咪佢(Joey Tang)囉!(開得成會有愛的表示?)到時再算啦。」不過其餘四位隊友都急忙否認,更笑稱:「嗰個係Gary Tong嚟㗎,我哋點會做呢啲嘢呢?」