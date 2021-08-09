太極演唱會｜鼓手朱翰博感謝戴夢夢未承認翻撻：再開騷就要佢投資

一連兩日在紅館舉行的《太極Rainbow After Rain演唱會》在昨晚（8/8）完滿結束，在接受媒體訪問前，許家傑和黎諾懿更現身後台，要與太極五子合照。

原來黎諾懿同許家傑都有嚟睇！（劉智源攝）

問到完騷後的感受，五子都表示鬆一口氣，鄧建明（Joey）更指今晚靠已故鍵琴手唐奕聰（Gary）賜予力量：「平時我哋都唔慣要連續兩晚開騷，加上都咁耐冇做啦，噚日係有少少攰嘅。今日開場之前我哋就好似足球隊開場咁打氣，之後就覺得充滿力量，同埋有好多突發性嘅嘢係估唔到。好似因葵無端端今日嚟咗，因為台上面嗰本紀念冊係因葵寫嘅，之後好似有把聲同我講叫佢上嚟講。」

本來感到疲累的Joey Tang，臨開場卻突然覺得精力充沛，他認為是吸收Gary所給予的力量。（劉智源攝）

而劉賢德（HiFi德）笑指自己是烏鴉口，直到開騷後都不敢亂說話：「我真係好驚要再取消，好在最後都冇。我之前一路忍住，好似將個嘴拉返埋拉鏈，唔好爆烏鴉口，好彩最後都冇事。呢場騷前前後後搞咗接近兩年，終於開到，都叫做還咗我哋嘅心願，我哋會繼續努力move on。」雷有輝（Patrick）即指：「好彩你忍得住咋！」

HiFi德擔心自己開口中，事前也不願把擔憂說出口。（劉智源攝）

除了Patrick外，盛旦華（蛇仔）在對Gary太太道出一番感言後，淚腺也差點失手。他直言自己較眼淺，尤其當表演到Gary所寫的慢歌時，蛇仔都有感觸：「尤其是Partick唱《怪你過份美麗》嘅時候，感覺好唔同，以前係Gary彈住琴唱，今次Patrick唱得好有感覺。」而Patrick就將功勞歸於嘉賓林家謙：「家謙彈得好有感情，帶到我入去另一個感覺，所以要好多謝林家謙，好榮幸可以有一個咁嘅版本。」

蛇仔被《怪你過份美麗》感動。（劉智源攝）

再談起其他尾場嘉賓，最搶眼莫過於葉蒨文（Sally）出山與太極合唱，不過Sally沒有與五子閒談就要離開，Patrick解釋Sally要說的話已經投過歌詞表達：「佢一嚟就『How are you my friend』啦喎！其實歌舞劇就係咁樣，所有嘅對白、說話就係用咗旋律、音樂襯托。」至於今晚Mr.在欠缺低音結他手Dash下登場，Joey認為效果未見有落差，又笑指蛇仔可以考慮轉到Mr.發展，蛇仔則指：「風格都唔同，太極就冇呢啲嘢嘅。」

重溫兩晚演唱會嘉賓陣容：

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而當中最具話題性的一幕，在於朱翰博（Ricky）在台上感謝戴夢夢，事後被追問是否與對方翻撻，Ricky只稱：「佢係投資者嚟㗎嘛，投資者梗係要出現嘅。不過我哋頭先都有講，如果再開多兩場，就要叫佢嚟投資囉。（頭先隊友都要你親自多謝戴小姐？）係囉，最搞事嗰個咪佢（Joey Tang）囉！（開得成會有愛的表示？）到時再算啦。」不過其餘四位隊友都急忙否認，更笑稱：「嗰個係Gary Tong嚟㗎，我哋點會做呢啲嘢呢？」