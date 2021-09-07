馬天佑11月開首個唱包辦時裝指導　6大美魔女擔任嘉賓

馬天佑（Mayao）將於11月5日於麥花臣場館舉行首個演唱會《Reinvention 馬天佑 衫。重奏》，除了一手包辦專業時裝指導及歌手，更邀請到陳慧珊、關心妍、何嘉莉、張新悅、趙頌茹及谷祖琳參與演出！

Mayao邀請了6位美魔女做嘉賓。

有別於一般演唱會，Mayao不單在形象及舞台設計上花盡心思，更為六位女星帶出內心最希望呈現的一面給觀眾欣賞︰「今次Show名叫《Reinvention 馬天佑 衫。重奏》，「Reinvention」（再發現）係指我會用自己嘅方法，去「Invent」（發現）呢六位女星嘅可能性。同埋，我亦希望可以藉此機會去「Reinvent」自己（再發現），令自己可以跳出Comfort Zone去做一啲未做過，但又好想去做嘅事。」

Mayao透露今次演唱會的主題是「衫」，所以服裝在這個演唱會中極為重要︰「我會用好華麗嘅衫，去『重奏』佢哋特別嘅歌，有聽過呢個年代歌嘅樂迷，相信都會有一種好特別嘅感覺。」問到Mayao邀請這六位女星的原因，全因為Mayao都是她們的「小Fans」︰「佢哋嘅歌喺我成長路上有好大嘅影響，而佢哋所有嘅歌我都聽到滾瓜爛熟。除此之外，我喺佢哋身上見到有好多可能性，所以希望喺呢個演唱會上面幫佢哋突破到另一個層次，俾從未見過嘅一面大家睇。今次係我第一次舉行演唱會，依家仲有好多嘢努力籌備中，希望大家到時都可以入場見證我嘅第一次。」

今年3月Mayao跟張新悅推出了合唱個《一不小心》。（IG/@mayaoo）

而為了讓觀眾更了解六位女星的內心世界，Mayao更拍攝了一個全新真人Show節目，在這兩個月期間於Mayao YouTube頻道內播放，真人Show除了會輯錄籌備整個音樂會的過程外，亦會有六位女星的內心感受，與及鮮為人知的事情，希望讓觀眾更加了解她們真誠的一面，以另一角度進入她們的內心世界。