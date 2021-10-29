張敬軒為演唱會主題曲首播開通宵趕工：又三十個鐘冇瞓過，玩命

張敬軒日前宣布成功爭取紅館跨年檔期，於12月23日至明年1月3日舉行10場《The Next 20》，他更為演唱會製作主題曲《On My Way》，記錄入行20年來風光背後的各種缺憾。歌曲由軒仔與廖志華一同監製，經過長達三十小時的錄音和後期製作，新歌終於面世，並趕及中午派台，在商台《叱咤樂壇》時段首播。不眠不休的軒仔也在Instagram現時動態中笑說：「又三十個鐘冇瞓過，玩命。」



呼應出道作《My Way》

說到軒仔音樂路的開始，很多人都會聯想到2002年的《My Way》，當中一句「I will find my way, I want a different way」依然是軒仔20年前給自己的勉勵話語，最後不單成為最好的見面禮，亦憑此曲跟樂迷建立堅實關係。趁著入行20周年，軒仔決定用《On My Way》嘗試拆解那份不完美的完美，學會欣賞那份在光華背後的遺憾美。

《On My Way》記錄軒仔入行以來對風光背後各種遺憾的欣賞。（廖志華Instagram圖片）

迎接2022年，提點自己的歌詞變成「困難要用我的堅強和努力勇敢面對」，然而身處當中，學會勇往直前戰勝艱巨後，其實未必能預料將與厭倦和沮喪共奮，未必準備好跟孤獨與憂慮同枕，縱有一刻快樂，都是一閃即過的餘韻，要謹記在喜劇中找傷感，活在悲劇上找喜感。至於這份情感是代表過份悲情還是記錄成長過程，軒仔用上「I’m good , I’m fine, I’m alright. I stll try, I still fight, I’m alive」去回應，表達初心仍在，替自己撐到今天的一口氣。歌曲最後更演繹了一個重生版的《My Way》：「I‘ll find my way, a different way, the wind and rain , a brand new day」用行動證明自己完全明白這世界，每次挫折都有盡頭，盡頭過後都是新的一天。

20年後，軒仔再以「困難要用我的堅強和努力勇敢面對」來提醒自己。（廖志華Instagram圖片）