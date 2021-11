Ed Sheeran回歸樂壇新歌登冠軍長達15週　僅次於貓王及披頭四

Ed Sheeran暫別樂壇1年多,終於在日前(29/10)推出「符號」系列的第4張作品《=》,同時發佈新專輯第三主打歌《Overpass Graffiti》,以懾人的旋律與充滿synth合成器的編排,向80年代流行曲致敬,一如既往地透過音樂向我們展現出一幅描繪出失戀後的淒美畫面。MV由Jason Koenig執導,故事講述身穿睡衣的 Ed 被困在沙漠中,與一群因搭便車而認識的新朋友展開的一程冒險之旅,藉此探索活在當下的浪漫主義。

《=》的誕生來自Ed欣然接納自己不同的面貌,專輯鉅細無遺地捕捉他的日常生活與私密內心,引領大家重新珍視看似平凡的人生歷練。《=》收錄《÷》(除號)後4年間的創作,是Ed審視自己人生的過程中,對不同課題的體會,包括不同程度的「愛」(《The Joker And The Queen》、《First Times》、《2step》)、「失去」(《Visiting Hours》)、「適應力」(《Can’t Stop The Rain》)、「父愛」(《Sandman》、《Leave Your Life》)和他所身處的現實與職業生涯(《Tides》)。

在音樂上,《=》涵蓋Ed多元的音樂性,由他風靡全球的標誌性結他情歌,到今夏回歸的雙白金洗腦曲《Bad Habits》為代表作的流暢快歌等,展現出豐富的音樂風格。專輯分別在英國薩福克郡、倫敦、瑞典和洛杉磯等地創作及錄音,由Ed本人及曾於《No.6 Collaborations Project》中合作的FRED與Johnny McDaid共同執行監製。其他參與的創作單位包括Steve Mac、Joe Rubel、Amy Wadge、Foy Vance、Elvira Anderfjard、David Hodges、Andrew Watt、Lou Bell、Natalie Hemby 及 Ben Kweller。Ed 亦邀得作曲家哥哥Matthew參與此專輯。專輯的封面以Ed創作的抽象畫為背景,上面以色彩斑斕的蝴蝶拼貼出象徵「新生命」的主題。

專輯的封面以Ed創作的抽象畫為背景,上面以色彩斑斕的蝴蝶拼貼出象徵「新生命」的主題。

自Ed於6月回歸起,他的歌曲一直盤踞全球流行榜的頂端位置,《Bad Habits》與《Shivers》共佔據英國單曲榜冠軍長達15週。而新單曲的成功亦讓他成為首位英國歌手在英國單曲榜拿下52週的冠軍紀錄,僅次於貓王Elvis Presley和披頭四(The Beatles)。另外,Ed Sheeran宣佈明年4月將展開《+ - = ÷ x》巡迴演唱會(The Mathematics Tour)的第一部份,他將於英國、愛爾蘭、北歐和中歐各地演出。而今年稍後,Ed將舉行一場特別的聖誕節演出《ED SHEERAN’S MERRY CHRISTMAS GATHERING》為提拔年輕音樂人的「ED SHEERAN SUFFOLK MUSIC FOUNDATION」基金籌款。