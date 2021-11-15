謝安琪成立公司後再開設個人生活品牌　與設計師合作推出女裝系列

繼今年年中宣布成立淺白本部後，榮升社長的謝安琪（Kay）日前再宣布成立個人生活選物品牌Kaytiquette（取自Kay的名稱，結合解作禮儀的etiquette而來），與不同設計師合作，創作不同的企劃。在昨日（14/11），品牌與本地設計師Rex Ko合作，推出首個以「法式浪漫」為主題的服裝系列。由於反應太踴躍，昨夜網站的伺服器更一度被「打爆」，並由Kay開Live親自答謝大家熱情支持。

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Kay表示，Kaytiquette是她籌備已久的夢:「Kaytiquette是由我和不同設計師共同編寫的一本小書，每個Episode承載不同的生活概念和選物。我一直很珍重人與人之間，人與自然環境之間，人與自己的內心之間等，所有連結和情感，希望透過Kaytiquette這個平台，與大家一同欣賞細閱，我一直很喜歡的設計師們的創作理念──以「大自然」和「人」作為設計的軸心，陸續推出不同Episodes，寄望這本小書可以靈感不絕，故事發展下去會越來越精彩，也越來越豐富多元。祝大家開卷快樂。」

在日本文化服裝學院主修女裝時裝設計的Rex Ko，多年前設立個人品牌Luddite，主打男裝設計，今次與Kay一拍即合，共同構思出全新女裝系列，除了為Kaytiquette打響頭炮，更是Rex首個全女裝設計系列。