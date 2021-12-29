謝安琪演唱會｜與Jer合唱《青春頌》：佢反建議6首歌叫我揀

Kay全晚沒有太多與觀眾談話的時間。（梁碧玲攝）

《MOOV LIVE謝安琪》今晚（29/12）在會展Hall 5BC舉行，在一段鋼琴獨奏後，Kay將故事帶到「談判」一章，除挑戰王菲另一代表作《給自己的情書》外，也獻唱《人生可有知己》、《十字架》和《初音》。

謝安琪演唱會｜兩年後重返舞台 開場攜手兩大新勢力重溫經典

與自己談判後，難免會有感到「迷失」的時候。Kay在這部份以《燈下黑》、《節外生枝》和《剎那的烏托邦》三首作品來交代。轉眼間演唱會來到「接受」一章，在《交換溫柔》後，今晚第三位嘉賓柳應廷（Jer）隨即現身，與Kay合唱《大半生愛人》。除了受樂迷歡迎，Kay也大讚Jer非常在乎自己音樂，因此深深被對方吸引，邀請對方做嘉賓：「我記得有一次佢喺後台同我講，有時表演之前會有唔舒服，好困擾。我覺得呢啲係因為佢太在乎，好在乎自己嘅演出，因為咁我畀佢吸引咗，即係講緊佢唱歌嘅熱情，對歌曲嘅愛。」隨後二人再邀請合唱團出場，一起透過《神奇之路》和《青春頌》送贈溫暖。

係Jer做嘉賓呀！（梁碧玲攝）

Kay談起自己5歲開始唱合唱團，而昔日的老師和團友今天也有入場觀看。後來再說自己邀請Jer分享舞台，因為過去自己被不少樂壇前輩提攜，因此自己希望在現階段與新生代歌手分享舞台。Jer則說自己一直都喜歡聽Kay唱歌，又為今次表演做足準備：「好榮幸今次可以同Kay合唱，頭先有三首歌，其中一首係我提議話想同Kay合唱。」Kay即說：「第一次遇到嘉賓同佢唱歌，佢係反建議6首歌叫我揀。」

原來有其中一首歌係Jer主動提出想合唱。（梁碧玲攝）

及後Kay在《年度之歌》及《生命之花》後，也順應歌迷多年來的點唱，將《載我走》獻給工作人員及觀眾，全場歌迷即亮起手機電筒大合唱。在《十七度》後，Kay將《山林道》送給已經離開香港，在舊唱片公司的工作人員。在以《囍帖街》完結演唱會前，Kay主動談起過去有人問起這首代表作唱得太多次，自己會否失去感覺，她明確地說：「唱咁多次，我都會咁感動。」