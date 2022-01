【輕談淺唱不夜天】加油吧，樂壇保衛者

HAPPY NEW YEAR! 在剛過去的2021年12月,John Legend聖誕前推出了single《You Deserve It All》。一開始已經感覺到他想循《All of Me》的方向,做一首適合普羅大眾的節日作品。不知道樂迷們覺得如何?啱你口味嗎?姑勿論這首歌的受歡迎程度,我個人認為“you deserve it all” 這種思想,就存在著一些文化差異。

價值觀,是因人而異的。即使是一個四人家庭,也可存在著四種不同的信念及價值觀。所以如果想以一句「你值得擁有全部」來博取廣大樂迷的喜愛,或許只可滿足到小眾鐵粉。在北美生活了半世人的我,當然能夠理解到這種正向的宇宙定律:「每個人都有權擁有你應得的所有」、「現在你所得的是此刻最好的安排」等,既正面又可以給人肯定及安慰的思想方向。

然而,在香港出生的大眾,或許會有其他觀點,例如「一二三四五六七,多勞多得」、「唔辛苦點得世間財」、「一分耕耘一分收穫」等實際性的想法。其實以上兩款觀點皆沒有對錯,只是階段性及層次上有所分野。前者在於在任何行動前的思想及心靈準備;而後者則屬實踐時會遇到的順序。如果能融匯雙方,中西夾功,必其利斷金。

說到中西合璧,或相互交流,2021年本地及國際樂壇上,也有百花齊放的感覺。在不少公開場合上,很多本地音樂貢獻者,無論是前輩或後浪,都曾經提及去年本地樂壇確是多姿多采、多元多樣的說法。

至於國際樂壇,亦出現了大量的大咖cross-overs例如Coldplay X BTS、Elton John X Dua Lipa / Ed Sheeran、Bruno Mars X Anderson Paak等。他們完美運用元宇宙的便利,視疫情的限制為透明。同時隔空傳心,將想像空間放大至成為現實的可能。除此之外,齊放的百花亦包括了異無反顧地貫徹著慘情式雄渾唱腔的Adele。她聲嘶力竭而又不失華麗的Adele式風格,在推出《Easy On Me》後,令一眾艾黛兒迷相繼被迷倒。

還有那已亭亭玉立,長大成人的Billie。今年發行了《Happier Than Ever》,將她我行我素而又絕對尊重及支持自己各方面健全成長發育的態度,由內至外,從她富成熟深度的歌曲作品到她展露時尚在MET Gala驚艷全塲,呼之欲出的時裝句子,要成為Ellish姐,必指日可待。

2021年當然不僅以上種種,還有一眾默默耕耘,又尚未被肯定的音欒夢想家,明天仍會繼續。昨日種種已死,今日種種未生。祝願你、妳及你們等,持續向你的理想進發,直到永遠。2022,健康愜意。加油吧,各樂壇保衛者!

Adele在2021年憑《Easy On Me》再次橫掃全球各地流行榜。(相片由SONY MUSIC提供)

才剛滿20歲的Billie Ellish,2021年創作了《Happier Than Ever》專輯,成績不俗。(相片由UNIVERSAL MUSIC提供)

《輕談淺唱不夜天》主持劉沛龍

