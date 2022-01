叱咤2021｜鄭欣宜重返成長地慶功 食牛肉餅仲去公園盪鞦韆

歌手鄭欣宜(Joyce)今晚(4/1)現身尖沙咀,舉行《叱咤樂壇 Joy Joy Joyce Singing Party》,演繹新碟《Joyce To The World》內的《@princejoyce》、《最難行的路》、《小夜燈》、《先哭為敬》和新歌《But I'm not lonely》。現場有數十位歌迷欣賞表演外,馮允謙(Jay)也在旁一起祝賀Joyce推出新碟。

Joyce早前在《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》贏得「叱咤樂壇女歌手」金獎及「我最喜愛的女歌手」,她在騷後接受訪問時透露,她在頒獎禮翌日重返成長地九龍城,與好友一同慶祝。除了吃兒時最愛的牛肉餅、酥皮蛋撻,造訪街市內的上海舖外,更在舊居附近的公園盪鞦韆。她直言這個慶祝方式非常特別、難忘:「係一個好落地嘅慶祝方式,好似係承認、接受同擁抱我嘅過去,呢啲嘢係必經,先會有今日嘅自己。所以1月2日用呢個方式慶祝係好有意義。」

Joyce透露早前重返九龍城,以另類方式慶祝。(陳順禎攝)

她形容這次慶祝猶如落區,期間收到途人祝賀,不過未有衣錦還鄉的感覺:「點解嗰日咁重要,其實係我唔想有呢個諗法。我好清楚得到獎項好開心,但呢個係開始,我想行嘅路仲有好長,需要學嘅嘢仲有好多。要記得我係一個點嘅人,繼續做呢樣嘢。」談到新碟面世,Joyce笑說是用青春換取:「我由29歲等到34歲先出到呢張碟,今年會係35歲,我要喺正式變中女之前要慶祝有可愛一面嘅碟,所以上面畫晒公仔,因為我仲青春。」

Joyce形容這次慶祝猶如落區。(陳順禎攝)

對於有網民留言說,假若母親沈殿霞(肥姐)看到女兒成就會感到安慰,Joyce不認同:「我覺得自己可以再好啲,真心錫我、真係了解我嘅人係唔會同我講『你做得好好』,而係講『我知你做到,一早知你得』,所以我要做得好啲。」