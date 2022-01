【輕談淺唱不夜天】避年音樂電影推介

這麼多的節日中,我最怕農曆新年,通街車水馬龍、繁文縟節,通常我也會宅在家中避世煲碟,看看電影或聽聽音樂,如果你跟我也一樣便有福了!有得睇又有得聽,還可以輕鬆上課音樂堂,最好的選擇莫過於音樂電影。繼聖誕節「我最討厭/喜愛的聖誕歌」推介後,今次再送上「避年音樂電影」推介!

音樂電影讓你愛上音樂

世界音樂歷史中的歷程、故事和巨星猶如恆河沙數,就算你是大海無量,說到底一個人的吸收和時間也是有限的。曾經在沒有網絡的世界裏,汲取音樂知識的地方除了音樂雜誌、電台、唱片店,便是音樂電影,無論人物傳記、紀錄片、劇情片、歌舞片,也不會放過。

一言難盡的音樂人物,不易理解的音樂類型,透過精湛的拍攝手法,完美的音響效果,富娛樂性的劇情,就能由淺入深地帶給觀眾,而往往附帶的更是令人愛不釋手的配樂大碟,算是音樂精讀。這讓我明白到不要輕易說不喜歡,可能只因為你不懂。

「音樂電影」有趣之處,是你可能本身對音樂類型或內容不太認識,甚至興趣不大,但看完一套音樂電影後便會了解更多,甚至迷上那部份音樂版圖。

金球獎提名的美國女演員 Nancy Anne Allen 在此電影一舉成名。

《I wanna hold your hand(一親芳澤)》1978

如果你問我在流行音樂歷史裏,誰是必修題,百發百中沒有年齡時限,只要一開始便停不了,無需教導指引,就只欠你還未開始……那一定是The Beatles(披頭四)!如果沒有看見題目,可能有人很快便答《Yesterday(緣來是昨天)》(2019),這套披頭四電影是告訴大家The Beatles 對世界的影響力,但如果未曾接觸The Beatles,看後可能會一頭霧水,新年流流看紀錄片又有點厚重,那麼《I wanna hold your hand(一親芳澤)》(1978)絕對是輕鬆簡易之選。

故事描述The Beatles將首次現身美國綜藝節目《The Ed Sullivan Show》,藉着年輕追星族由英國追到美國的瘋狂冒險旅程,將當年轟動世界的「披頭四熱」具體呈現出來。那是1964年The Beatles席捲美國的火紅年代,當然整套電影充斥着那個年代的原創披頭四歌曲,節奏氣氛輕鬆有趣,此電影配樂可能是讓你沉醉於The Beatles 世界的第一步。

《I wanna hold your hand》絕對是當年票房炸彈。

電影精確再現了披頭四釋放的興奮。

《The Commitments(追夢者)》1991

這套電影絕對可以輕輕鬆鬆,以兩個多小時來感受騷靈音樂的基調。電影拍攝當年愛爾蘭都柏林人口僅百萬,卻有一千兩百多個樂團,堪稱都柏林年青人最真實的寫照。

電影配樂還是放在我家儲存的第一行。

導演Alan Parker在三千多位試鏡者中選出12位多才多藝的年輕藝人,平均年齡只有 20多歲,全部也是音樂熱愛者。故事講述一個柏林少年自組騷靈樂團的音樂長征旅程,又是一段青春印記的美麗回憶。

電影節奏風趣抵死,劇本充滿有趣的對白和純正的愛爾蘭風味。《The Commitments》更呈現了導演 Alan Parker對流行音樂的狂熱,片中收錄了許多經典騷靈音樂,讓觀眾如同欣賞了一場長達兩小時的流行音樂會。電影當年也掀起了一股音樂熱潮,更獲提名奧斯卡,榮獲BAFTA Awards的最佳導演、影片、剪接及改編劇本等十多個獎項。至今無論是VCD還是CD也仍然在我書櫃的第一行,它們陪伴了我多個大時大節。

《Sing Street(搖滾青春戀習曲)》2016

如果八、九十年代的音樂潮流是你的老好日子;如果你試過在家中與朋友開大音樂是為了掩蓋家中家嘈屋閉的世界;如果你是一位曾經想過展翅高飛離家出走的少年,那麼這套電影一定會令你不停會心微笑。

《Sing Street》絕對是一套極易消化、人見人愛、輕鬆暖心的噴笑音樂電影。電影算是導演半自傳式的故事,其中呈現的大部份樂團歌曲,如Duran Duran、The Jam、Motorhead、「happy sad」代表The cure等,有可能令你禁不住搖身搖勢,一同唱起來。導演John Carney 和 Gary Clark 合作寫成片中的幾首原創歌曲,也很有80年代的經典味道,其中《Drive it like you stole it》更滲透着濃厚的 Hall and Oats 風格。重溫電影過後,所有歌曲在我腦中盤旋了一整個星期,揮之不去。這套電影絕對可以幫你蓋過姨媽姑姐的嬉笑聲音,三姑六婆的麻雀聲。又或是用這套電影原聲大碟和他們一戰高下,利用「爆機」幫他們花開富貴。

