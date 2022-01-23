黃偉文曾稱有4首歌被擅改歌詞　《傾城》一整段被刪走只係小事

填詞人黃偉文（Wyman）過去曾經說過，除了無故被改歌名外，在不知情下被幕後團隊改歌詞，同樣會令自己感到十分無奈。過去在疫情期間把「Y手稿」上載到社交平台時，他已經有提到其中兩首歌被無故改動歌詞。



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Wyman曾說過有4首歌被擅改歌詞。（黃偉文Instagram圖片）

當年因資歷淺不敢開聲

早前Wyman已經說過《傾城》和《日與夜》是其中兩首被擅改歌詞的作品，其中《傾城》第一段主歌的歌詞被刪走，令歌詞無法交代完整故事，不過當時Wyman資歷尚淺，因此沒有勇氣據理力爭：「出街的那個錄音則是在沒有通知我的情況下的『無故被閹版』，沒辦法，當年是新人，遇到這種事情即使大聲抗議也沒有人除底耳筒傾聽。」

Wyman覺得《傾城》只是被刪走歌詞，至少全部段落都出自自己手筆，因此並無大礙。（影片截圖）

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至於《日與夜》中其中一句「你的情話最終／只得不見你時／聽得見」改成「最好全部記憶收起／終會淡忘你的臉」，則令Wyman直言非常不滿，更說對方是「塗鴉者」：「我不強求塗鴉者有足夠的文學修養知道自己的添足有多平凡，所以這我就先不計較了，但用『收起』對應『記憶』的騎呢、『終會』配『最好』的九唔搭八⋯⋯如果居然有人唔係先入為主或者聽慣聽熟有感情而真心覺得『唔係喎，而家個出街版好啲喎好似』，咁呢位朋友的文字品味也十分日與夜。」不過據Wyman早在12年前的專欄文章《填詞人最怕的事》中所屬，其實這兩個案例只是小事，而令他大感無奈的另外兩首歌，其實都與郭富城有關。

雖然《日與夜》被改歌詞，但Wyman認為尚有其他殺傷力更大的例子。（視覺中國）

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《神經》無故被換填詞人

其中一首是城城的一首sidetrack《紀念冊》，他形容這首歌是「歷史上最心狠手辣的整形手術」：「原裝歌詞被『東一忽西一忽地『採用』了』，中間混入了30%不是我的手筆，成品堪稱歌詞界的Frankenstein，最慘那名替我Nip/Tuck的高手真人不露相，作詞一欄掛的仍是我的名字，對於那位路見不平拔筆相助的俠士（雖然到底是誰我相信也不難猜吧），叨了光這麼多年，真想說句不敢當。」

Wyman曾經透露郭富城的一首sidetrack《紀念冊》，歌詞中有30%不是出自他的手筆。（陳順禎攝）

不過數到另一個更為經典的案例，Wyman就說到同樣是城城主唱的一首快歌《神經》，很多人此時都會想到一個問題：這首歌的填詞人不是小美嗎？在文中，Wyman稱自己才是負責為此曲填詞的人，不過在故事一開始時，他先向城城道歉：「幾年前接到一首快歌的訂單，可是那一年實在忙，到了講好的交詞日期我卻未寫好，唯有打電話去千道歉萬道歉，誰料那邊廂已在錄音室等，並說無論我已完成了多少，都先fax過去『唱住先』，我唯有將寫好的整段副歌交出。」只是後來Wyman沒有被追交歌詞，到了出碟當天才發現，原來《神經》的歌詞已經寫好，當時小美只用《神經》這個歌名及副歌中「神經，早已經」五個字，就把歌詞完成。Wyman在文中稱自己有向讀者訴說因由的權利：「只五粒字大概不構成『盜用』吧，但明明是我的財產呀，唯有當花籃『豪畀佢』啦，對於那位同行，我甚麼都不想追討，不過我覺得我有講這個故事的權利。」