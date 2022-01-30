金曲頒獎禮｜組合以個人身份轉戰歌手獎　石山街爭新人獎最有利？

今年香港電台首度與無綫電視合辦《香港金曲頒獎典禮2021/2022》，首屆獎項候選名單備受外界矚目。除了早前網傳被禁播的歌手中，許廷鏗、C AllStar、謝安琪、Serrini等紛紛入圍外，今年大會改為只設「樂隊獎」，令一眾男團、女團無緣以團體身份角逐獎項。不過歌迷不用失望，事關名單內部份組合會以個人身份轉戰歌手獎，同樣能用選票支持心儀偶像。



金曲頒獎禮︱組合獎改名MIRROR冇份入圍 樂迷投到「傳被禁歌手」

組合被迫變獨立單位

不過此舉卻令部份樂迷感到費解，因為有部份組合成員過去並沒有推出任何單曲，甚至從未以歌手身份出道，如今卻要以個人身份角逐歌手獎。就以MIRROR為例，今次姜濤、呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）和柳應廷（Jer）都以個人身份角逐，而陳卓賢（Ian）、江𤒹生（Anson Kong）和楊樂文（Lokman）則以MIRROR成員身份入圍，但候選名單內同樣見到邱士縉（Stanley）、李駿傑（Jeremy）等從未以個人身份出道的名字。在今年的候選名單中，MIRROR、C AllStar、ERROR、P1X3L和石山街決定每位成員將以個人單位角逐歌手獎項。

今屆部份組合需要以個人身份各自角逐歌手獎。（網上截圖）

組合作品都當係合唱歌？

今年各大組合能以團體身份角逐歌曲獎，當中更包括「最佳合唱歌曲獎」，可說是重新定義了何謂「合唱歌」。包括MIRROR、ERROR、C AllStar、per se、P1X3l、石山街、After Class都有歌曲入圍。順帶一提，由於「最佳合唱歌曲獎」只需歌曲在「中文歌曲龍虎榜」或「勁歌金榜」上榜即可入圍，因此今年出道的女團COLLAR，按規則也憑《Call My Name!》自動入圍角逐獎項。

今年正式成軍的COLLAR也入圍合唱歌曲獎。（資料圖片）

同一時間，今次入圍作品並不計算歌手之間以featuring身份合作的歌曲，包括Gin Lee（李幸倪）與張學友合唱的《日出時讓街燈安睡》、Dear Jane與王嘉儀合唱的《給防護罩一吻》、姜濤與AGA（江海迦）合唱的《I Know》等，同樣令樂迷費解。

Gin Lee和學友合作的《日出時讓街燈安睡》竟然沒有入圍合唱歌曲獎。（資料圖片）

避免重現9年前尷尬事件

眾多組合中，或許今次處理手法會對石山街較為有利。隊內成員Marstn和楊彤將各自角逐男、女歌手及新人獎，變相有更大機會在頒獎禮中有斬獲，不過能否得獎或許只是其次，最主要的是避免重現在制度下重現9年前糖兄妹入圍TVB「最受歡迎女歌星」一幕。雖然監製麥振東當時已解釋這個決定是基於組合內哪位成員屬於主唱而定，但不論是對於一男一女的組合，或是對於樂迷而言，這個決定同樣令人覺得奇怪，因此今次將組合分拆成獨立單位角逐歌曲獎的舉動，當頒獎禮不設組合獎時，此舉確實能化解這個尷尬局面。