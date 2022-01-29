金曲頒獎禮︱組合獎改名MIRROR冇份入圍　樂迷投到「傳被禁歌手」

由香港電台與無綫電視（TVB）首度合辦的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》將於4月3日舉行，樂迷可於今日（29日）起至2月13日投票支持心水歌手。今屆13個獎項當中，樂迷可投選「金曲獎」、「華語歌曲獎」、「男歌手獎」、「女歌手獎」、「樂隊獎」、「男新人獎」、「女新人獎」、「最佳劇集歌曲獎」、「最佳合唱歌曲獎」及「全球華人至尊金曲獎」合共十大獎項。



網上投票今日開始。（網上截圖）

早前網傳港台設禁播歌手名單，包括黃耀明、何韻詩、Rubberband、C AllStar、達明一派、Dear Jane、方皓玟、Serrini、謝安琪和許廷鏗，港台隨即回覆指「主持以專業角度選擇節目歌曲」。翻看今日可供投票的名單上，許廷鏗、C AllStar四位成員、謝安琪，Serrini等分別入圍角逐男女歌手獎以及歌曲獎，「被禁播歌手」仍然可供樂迷投選。

傳港台禁播歌曲C AllStar指了解中 許廷鏗：對我嚟講冇咩大分別

唯一不同的是，以往《十大中文金曲頒獎音樂會》設有「樂隊／組合獎」，今屆卻改為「樂隊獎」，投選名單上亦只有ToNick、Nowhere Boys、RubberBand、Dear Jane、R.O.O.T、ONE PROMISE、Supper Moment及Yellow!野佬共八隊樂隊，人氣男團MIRROR、C AllStar均冇得入圍。但粉絲不用失望，事關MIRROR的《One and All》、《BOSS》，C AllStar的《集合吧！地球保衛隊》等均入圍歌曲獎，他們還是有望以團隊身份獲得獎項。

今屆只設有「樂隊獎」，投選名單上亦只有ToNick、Nowhere Boys、RubberBand、Dear Jane、R.O.O.T、ONE PROMISE、Supper Moment及Yellow!野佬共八隊樂隊。（網上截圖）

MIRROR入圍歌曲獎，卻未能以團隊身份角逐組合獎。（IG /@mirror.weare）

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