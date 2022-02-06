20位本地歌手YouTube音樂數據　張敬軒與黎明合唱當日點擊率飆升

近日有網民引用YouTube Music Charts「音樂排行榜與音樂數據分析」數據，指炎明熹（Gigi）近日破500萬點擊次數的新歌《真話的清高》，在本地的點擊率只佔三成。早前《01眾樂迷》為大家分析，YouTube所顯示的數據只是綜合歌手所有作品而得出的數據，雖然圖表確實反映Gigi的點擊率在本地歌迷所佔比例不足一半，但要相關數據分析單一歌曲的點擊率來源，其實並不準確。

近日有樂迷引用最近90日數據，質疑《真話的清高》500萬點擊次數的來源，但一來版面配圖用了《複雜》的單曲封面照，二來列表顯示的點擊次數與《真話的清高》得533萬次觀看次數不同，因此他稱《真話的清高》「要多謝印度、中東、土耳其粉絲」一說，惹來其他樂迷質疑。（資料圖片）

炎明熹《真話的清高》MV突破500萬點擊 網民稱要感謝印度歌迷？

點擊睇多次Gigi作品喺YouTube整體表現：

除了Gigi外，YouTube也有其他歌手在過去7日、28日、90日及12個月的點擊次數圖表，列出點擊次數走勢及地區分佈。樂迷先在地區中搜尋香港，就能於香港版面中查看本地熱門藝人及歌曲，及後按下歌手頭像或超鏈結，就能前往歌手頁面，仔細查看數據，不過由於YouTube Music Charts目前仍未於香港流通，因此絕大部份歌手版面都未能直接透過搜尋器進入。以下為大家分析其中20位近期在YouTube中較受聽眾歡迎的歌手，原來其中一位歌手本地樂迷點擊次數所佔的比例，在近期已經被其他國家或地區超越。

點擊圖輯，即刻睇下係邊位歌手：