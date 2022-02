超級碗｜中場表演獲Lady Gaga盛讚　Eminem唱完歌單膝跪引熱議

第56屆NFL超級碗(Super Bowl LVI),在美國時間2月13日在洛杉磯SoFi Stadium順利舉行,除了主隊公羊隊(Rams)以出色表現捧盃外,今年的中場表演同樣備受矚目。今屆超級碗相隔30年重返洛杉磯,Dr. Dre率領Eminem、Snoop Dogg、Mary J. Blige及Kendrick Lamar的表現也沒有令樂迷失望。

早前陣容一出,外界已經預留今次5人合作會成為史上其中一個最經典的中場表演,而他們的表現也沒有令大家失望。(影片截圖)

一開場Dr.Dre和Snoop Dogg就以《The Next Episode》和《California Love》率先炒熱全場氣氛,之後神秘嘉賓50 Cent倒吊出場,驚喜獻唱《In Da Club》。在Mary J. Blige接連唱過《Family Affair》和《No More Drama》後,Kendrick Lamar在表演《M.A.A.D City》和《Alright》前,地下佈置成一個模擬洛杉磯晚上的航攝圖,相當有心思。而表演焦點則放在Eminem身上,在《Forgot About Dre》後,他再與另一神秘嘉賓Anderson .Paak合唱《Lose Yourself》,唱到最後即單膝跪下足足一分鐘,疑似聲援美國黑人遭種族歧視。早前有指大會一直希望表演內容不應包含政治信息,不過無論是Eminem的單膝跪動作,還是Kendrick Lamar選唱代表反對種族歧視的《Alright》,一眾Rapper都選擇透過自己方式表達個人意見。

不少歌手和運動員都對今年超級碗的中場表演讚不絕口,Lady Gaga、John Legend等天王天后都在Twitter對表演讚不絕口,而籃球員LeBron James更直言這次是他看過最精彩的一次中場表演。