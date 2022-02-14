超級碗｜中場表演獲Lady Gaga盛讚　Eminem唱完歌單膝跪引熱議

第56屆NFL超級碗（Super Bowl LVI），在美國時間2月13日在洛杉磯SoFi Stadium順利舉行，除了主隊公羊隊（Rams）以出色表現捧盃外，今年的中場表演同樣備受矚目。今屆超級碗相隔30年重返洛杉磯，Dr. Dre率領Eminem、Snoop Dogg、Mary J. Blige及Kendrick Lamar的表現也沒有令樂迷失望。

早前陣容一出，外界已經預留今次5人合作會成為史上其中一個最經典的中場表演，而他們的表現也沒有令大家失望。（影片截圖）

一開場Dr.Dre和Snoop Dogg就以《The Next Episode》和《California Love》率先炒熱全場氣氛，之後神秘嘉賓50 Cent倒吊出場，驚喜獻唱《In Da Club》。在Mary J. Blige接連唱過《Family Affair》和《No More Drama》後，Kendrick Lamar在表演《M.A.A.D City》和《Alright》前，地下佈置成一個模擬洛杉磯晚上的航攝圖，相當有心思。而表演焦點則放在Eminem身上，在《Forgot About Dre》後，他再與另一神秘嘉賓Anderson .Paak合唱《Lose Yourself》，唱到最後即單膝跪下足足一分鐘，疑似聲援美國黑人遭種族歧視。早前有指大會一直希望表演內容不應包含政治信息，不過無論是Eminem的單膝跪動作，還是Kendrick Lamar選唱代表反對種族歧視的《Alright》，一眾Rapper都選擇透過自己方式表達個人意見。

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不少歌手和運動員都對今年超級碗的中場表演讚不絕口，Lady Gaga、John Legend等天王天后都在Twitter對表演讚不絕口，而籃球員LeBron James更直言這次是他看過最精彩的一次中場表演。