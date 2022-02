COLLAR一出道即爆紅！新歌穩坐KKBOX三甲　專訪揭8位成員另一面

COLLAR的8位女生在《全民造星4》結緣,比賽過後,女團名單尚未公佈已引起全城熱議。Gao、Marf、Winka、So Ching、Sum Ling、Candy、Ivy、Day最終脫穎而出,香港久違的「女團組合」終於成軍,相信又會為香港的偶像文化帶來新的衝擊!



KKBOX 不久前有幸邀請 COLLAR 一起大玩遊戲,挑戰默契和記憶力!COLLAR 僅僅出道一星期,已經擁有驚人的號召力,不論在直播或KKBOX上的表現皆十分出色,由出道當週至今一直坐穩「KKBOX 新歌週榜」的三甲寶座。

她們能在短時間內獲得眾人歡心並不無原因,8位女生每天頻撲出席宣傳活動,鏡頭前後毫不隱瞞展露真性情:一時興起邀請隊友做鬼臉自拍、一時和辦公室內的玩偶耍樂、玩遊戲時沒有偶像包袱、當說起遊戲勝出者能吃芋圓當獎勵時還立刻雙眼發亮⋯⋯她們的簡單和真誠成功打動每位觀眾和粉絲!

COLLAR在工作上也絕不怠慢。她們在〈Call My Name!〉發佈兩星期後,旋即加碼推出dance version,當天在 KKBOX FB LIVE 首唱的piano version更好評如潮。相隔兩週後的今天,〈Call My Name! COLLAR214 ver.〉 正式上架,立即聽歌,認識COLLAR的另一面吧!

【本文獲「KKBOX」授權轉載】