樂壇核數師｜鍾柔美跳唱曲風備受肯定　出道作搶先登陸商台推介榜

來到二月，樂壇已經有不少新人帶同出作，正式與樂迷見面。當中來自《聲夢傳奇》的冼靖峰（Archie）和鍾柔美（Yumi）也在今年先後推出個人作品正式出道，後者今個月推出的《Breakin' My Heart》屬她擅長的跳唱歌曲，作品未上娘家TVB的「勁歌金榜」，已經在「903專業推介」榜上有名，可見作品已經深受一眾DJ歡迎。



《Breakin' My Heart》加入電話元素，不過T-Ma相信Yumi未經歷過等候心上人來電的感受。（MV截圖）

新歌搶先TVB上榜

《Breakin' My Heart》由音樂人T-Ma（馬敬恆）為Yumi度身訂造，以80年代類近Dua Lipa的復古舞曲為基調，歌曲除了加上電話聲等象徵90年代的音效，也在編曲時加上一點K-Pop元素。雖然歌詞談的是少女暗戀情懷，但曲風在本地樂壇並不常見，而Yumi演繹擅長的曲風時也顯得更得心應手，除了在網上反應理想外，歌曲也得到DJ愛戴。歌曲在TVB未上榜，今個星期已經搶先登陸商台推介榜第18位。

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冼靖峰新歌新城大躍進

至於另一《聲夢》出產的新人Archie，雖然也曾到商台宣傳新歌《一個人的幸運》，但歌曲始終無法與三位女將的出道作看齊，成為商台上榜歌。不過單曲成績依然優秀，尤其在今個星期的新城「勁爆本地榜」從第14位躍升至亞軍位置，離個人首支冠軍歌僅一步之遙。

《一個人的幸運》在今個星期分別贏得新城亞軍歌及TVB季軍歌。（資料圖片）

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