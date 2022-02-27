聲夢JUNIOR｜張嘉悅改名Nicole再追夢　胞姐有「翻版鍾嘉欣」之稱

昨晚（27/2）開播的《聲夢JUNIOR》，有Aster劉芷君及Vici莊殷玥兩位14歲的大熱，率先在18位參賽者中得到不少網民青睞。至於數到黑馬人選，另一位Vocal Group成員Nicole張嘉悅有機會突圍而出，取得《聲夢傳奇2》其中一個參賽名額。原來Nicole來頭不小，除了開YouTube頻道拍翻唱片外，在10歲時已經衝出香港，多次在國際性模特兒比賽中取得冠軍。



Nicole係Vocal Group其中一員。（節目截圖）

10歲獲封「亞太公主」成名

13歲的Nicole是中葡混血兒，不過她先以英文名Arianna為人認知，在2018年代表香港參加過「國際小模特兒大賽」，除了贏得最佳服飾大獎外，更獲封為「亞洲太平洋公主」；同年再赴韓國參加「Luxury Brand Model Award 2018」，再贏得全球總冠軍及最上鏡模特兒，短短一年內已經兩度為港爭光，也因此得到不少模特兒工作機會。

在10歲時，當時還叫Arianna的她獲封「亞太小姐」。（Instagram：@nicolecheungofficial）

翻唱英文歌顯功架

在準備比賽期間，Nicole也不忘練歌，年紀小小已經開始頻頻進出錄音室。她在兩年前開始設立YouTube頻道，除了記錄工作日常外，Nicole也分享自己的翻唱片段，包括《Let It Go》、《Speechless》等，率先展示自己在唱歌方面的喜好。雖然全部都是英文歌，但她的唱功絕對毋庸置疑。

Nicole年紀輕輕已經成日去錄音室。（Instagram：@nicolecheungofficial）

目標係成為香港小姐？

細心留意Nicole的個人介紹，她除了想做歌手，還有一個目標：成為香港小姐。事實上，姐姐張嘉倩（Michelle）也有參加上屆香港小姐，她擁有音樂方面的才華，加上年少時已經累計很多比賽經驗，相信能實現夢想的難度不大。不過在IG上可見，她的中文名卻改成「漳卓溢」，莫非她已經準備好改名再出道？

Nicole的家姐原來係參加過港姐嘅張嘉倩。（葉志明攝）

更多Nicole靚相：