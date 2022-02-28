聲夢JUNIOR｜大熱門Vici首回合竟被關心妍狠批：有懶音，造作咗啲

無綫（TVB）歌唱比賽《聲夢JUNIOR》在今晚（27/2）首播，節目先介紹18位晉級參加者，並播放遴選時的花絮，除了看到總監督Eric Kwok（郭偉亮）的嚴格，也看到《聲夢JUNIOR》的賽制同樣殘酷。



Eric對他們的表現相當嚴格。（節目截圖）

賽前Aster（劉芷君）和Vici（莊殷玥）都被視為大熱，後者更在鏡頭前自信滿滿，時刻都會覺得自己表現滿分：「我畀自己100分，我覺得自己任何時候都係100分。」沒想到從訓導主任菊梓喬（HANA）口中得知Vici的自信後，Eric竟然說：「咁我哋第一個就應該Foul佢先啦。」

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首輪賽制雖然沒有淘汰任何人，但足以令所有參加者吃驚，因為他們早前的錄音已經交給吳若希、胡鴻鈞、糖妹、關心妍和黃翊手上，並透過盲聽評分。而Vici在這個回合表現也未算突出，關心妍聽完她唱《海闊天空》後直斥：「呢個有懶音，同埋都造作咗啲。」不過吳若希則認為對方技巧取勝。

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至於另一熱門Aster的表現則令評判相當滿意，她拿起結他自彈自唱《約定》，吳若希和胡鴻鈞都認為她唱得有感情，後者更說：「我覺得佢有感情喺入面，同埋聽得出有語氣，佢應該係有study過歌詞。」結果她也順利成為分數最高的三位參賽者之一，在團戰前有個不錯開始。