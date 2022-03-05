難得有情人｜向雪懷6年前筆錄創作經歷　親證原唱人選棄唱傳聞

一場位於巴黎的Saint Laurent時裝騷，令關淑怡（Shirley）34年前的成名作《難得有情人》衝出香港，再度引起樂迷關注。歌曲填詞人向雪懷接受《01眾樂迷》訪問時直言相當興奮：「能夠有一首自己寫的香港粵語歌被發現，從新電音編曲用於國際品牌的展示會上是一件樂事。」當談到《難得有情人》的創作故事，他分享自己曾在2016年的歌詞集《愛在紙上游》中，透過文字向大家娓娓道來。



今年Saint Laurent的時裝騷聽到經電音改編的《難得有情人》，令向雪懷也感到非常高興。（Getty Images）

認曾有歌手棄唱《難得有情人》

《愛在紙上游》分享過30首作品的故事，由自己親自筆錄寫作經歷，賞析部份則交給徒弟簡嘉明。而《難得有情人》是其中一首收錄在歌詞集的作品，從第一次與Shirley見面，到歌詞中用字的考量，他都毫不保留地與讀者分享。而當時有指Shirley並非演唱《難得有情人》的最初人選，雖然向雪懷沒有談及另一位歌手的名字，但在文章中也交代到有歌手棄唱一事：「《難得有情人》的旋律在關淑怡簽約前已存在。盧東尼原本寫這首歌給另一位歌手，但那位歌手沒有選唱。到了關淑怡籌備第二張專輯時，唱片監製葉廣權覺得適合關淑怡，希望我來完成寫詞的工作。由於關淑怡是新人，監製的決定她也不會異議。」

向雪懷在文中也談到《難得有情人》的旋律本來是為另一位歌手而設，兩年後才決定交給關淑怡演繹。而監製葉廣權在接受媒體訪問時，則透露此人正是鄺美雲。（資料圖片）

當時向雪懷收到的Demo是一個用琴彈奏的小調，事後他一直想著第一次見Shirley的情況，直言所有親身經歷過的人都不可能忘記這段回憶。他記得Shirley來試音時穿著紅色短裙和高跟鞋現身，展示出淡定、從容的神態，信心滿滿，自己也被Shirley的表現深深吸引：「她選唱了Whitney Houston的《The Greatest Love of All》，還要唱原來的調子。她的聲音豐富著不同的顏色，她的歌唱節奏能將音樂舞動起來。她選唱的歌曲在她的歌聲裏面有另一番滋味，跟原唱不遑多讓。」除了向雪懷外，Shirley的表現也得到在場其他唱片監製認可，及後她也得到加盟寶麗金的機會。

向雪懷在聽到《難得有情人》的Demo後，第一時間想起的就是Shirley試音當晚的片段：「那個晚上，那第一個感覺，我相信誰親身經歷過都會忘不了，那是一個很難得的回憶。」（資料圖片）

《難得有情人》除了歌頌愛情，也談著亦遠亦近的緣分，向雪懷用「早春初醒」開筆，刻意描畫甜蜜的感覺，而最能觸動聽眾的，是簡單一句「一聲你願意／一聲我願意」，相信少女期盼的一段愛情，都希望不帶遺憾地走到這個美滿結局。不過，他直言情歌反而是最難寫的題材：「愛情每個人都會經歷到，所以情歌最易觸動人心，但亦最難寫。不可老調重彈，也不可脫離大眾的認知。」

在向雪懷眼中，一首情歌最容易引起共鳴，同時也是最難寫得好的題材。（視覺中國）

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