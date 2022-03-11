家族榮耀片尾曲｜陳維諾翻唱鄭秀文作品：壓力都好大

由寰亞電視製作，正在於無綫（TVB）熱播的劇集《家族榮耀》，除了劇情緊湊外，今次劇集歌曲由寰亞歌手包辦，為觀眾在聽覺上帶來新鮮感。當中片尾曲採用鄭秀文（Sammi）2019年的作品《我們都是這樣長大的》，不過在重新編曲後則交由Nowhere Boys主音陳維諾（Van）翻唱。他接受《01眾樂迷》訪問時直言相當緊張，甚至有想過婉拒邀請：「我從來都冇當過自己係歌手，只係創作人或者Band仔，突然間有一首咁抒情同咁考唱功嘅歌要我處理，我都有啲愕然。」很多人都會問到，為何片尾曲不直接採用Sammi的版本，原來這個疑問也在Van的腦海中浮現過。



《家族榮耀》片尾曲《我們都是這樣長大的》由Nowhere Boys主音Van翻唱。(葉志明攝)

劇情所需獲邀翻唱

Sammi所唱的《我們都是這樣長大的》在推出當年贏盡樂壇各大歌曲獎，備受肯定，而這也是Van收到邀請後感到有壓力的地方：「都已經有首咁好嘅歌，點解唔直接用佢嘅版本呢？呢個係我第一個疑問。後來我知道套劇有幾個男人為咗家族問題互相鬥爭，公司就想用一把男聲做結尾，咁我就明咗件事。」

《家族榮耀》講述馬家三名兒子一直為繼承家族企業明爭暗鬥，因此公司一直有意用一把男聲取代Sammi的原版，但Van卻沒想到自己獲邀。（劇集截圖）

翻唱Sammi名作考驗唱功

雖然解除心中疑問，錄音過程又得到監製曾奕文（Edmond）指點，但Van坦言今次錄音考驗自己唱功，仍然感到緊張：「如果我當係一段向Sammi致敬嘅cover，咁我覺得問題不大，但佢係一套劇集嘅片尾曲，即係代表晚晚都會播住畀人聽，所以我一定要處理得好好，壓力就係咁而來。平時觀眾聽樂隊嘅作品，對唱功嘅要求未必咁大，因為佢哋著重嘅係現場氣氛同編曲；但係呢首歌好著重唱功，呢一刻開始會有一種自己未必駕馭到嘅感覺。始終Sammi呢首歌有好多人都鐘意，如果我唱得唔好，佢哋有機會覺得我破壞咗首歌，呢方面嘅壓力都好大。」

Van在監製Edmond Tsang（左二）指導下，學懂如何駕馭旋律較為平淡的抒情歌，獲益良多。（資料圖片）

放眼往後樂隊歌曲

劇集一出，樂迷聽到Van所唱的新版本，難免會與Sammi原版作比較。他坦言自己看過網上評論，但認為最重要的是放眼往後的樂隊作品：「我開頭都會留意下網上嘅評語，兩邊嘅極端都有，但係我諗諗下都係決定唔再睇，因為唱solo歌呢件事對我嚟講只係一次性，不如將我嘅精神擺返喺之後出嘅歌度。（冇諗過個人發展？）暫時都唔會，始終我都係想自己創作，玩返自己嘅歌，同兄弟一齊玩嘅能量實在差太遠，我鍾意夾Band多啲。」

Van也看到網民將翻唱版《我們都是這樣長大的》與Sammi原版比較，雖然各有支持者，但自己覺得Sammi版本已經得到不少樂迷愛戴，自己在錄音前也會有一定壓力。 （MV截圖）

獨立發展後邊工作邊夾Band

Nowhere Boys在2015年起成軍，加入馮穎琪旗下的Frenzi Music。Van本來擔任建築師，也經歷過全職投身音樂事業的時候，深深感受收入漸漸變得不穩定，最後決定一邊打工一邊夾Band，現時是位室內設計師：「嗰段時間搵錢係完全支撐唔到做音樂嘅支出，捱咗一、兩年之後決定做返自己擅長嘅嘢支持自己嘅音樂事業。但係建築師係冇得freelance，所以就轉咗做室內設計。（之前有接觸過呢方面工作？）冇呀，但係讀建築嘅時候都會學晒所有嘢。我之前都返咗6年工，中間有啲工作需要牽涉室內設計，所以都叫做有經驗。」

Nowhere Boys在獨立時期，5位成員都要藉著其他工作收入幫補音樂上的支出。（資料圖片）

身兼經理人邊做邊學

在上年離開Frenzi Music獨立發展時，5位成員都與Van一樣，透過工作支撐音樂製作上的費用。錄歌、拍MV、開演唱會，全部都需要自資完成，但Van不但沒有放棄念頭，反而藉著獨立樂隊時期透過實戰經驗增值自己：「過往一年係辛苦，但係我同時間做咗經理人呢個角色，接觸到好多行政上嘅嘢，目的就係唔想班兄弟有更加大嘅壓力，因為佢哋有啲生活都只係啱啱好，未必可以有額外嘅嘢畀到出嚟。我想佢哋有返嗰種有大公司支持嘅模式，佢哋只係專注做音樂就得，起碼令佢哋唔需要擔心咁多資源方面嘅問題。」

Van為減輕其他成員壓力，決定肩負起樂隊經理人的角色，自己也把握機會學習更多營運唱片公司的知識。（資料圖片）

用成績令父母改觀

過去Van的爸爸媽媽都反對兒子做音樂，不過經過7年時間，Van總算令父母改觀，放心繼續發展音樂事業：「我辭工嘅時候咁啱係30歲，諗返以前我有問過佢哋做音樂好唔好，但係一路都有反對聲音，想我所有嘢穩定好晒，獨立照顧到自己同屋企人，先去再諗呢樣嘢。而我去到30歲嘅時候真係達到佢哋嘅期望，嗰刻見到我做到少少成績都好開心，我哋嘅騷佢哋都有睇，仲好投入。佢哋知道我識得自律，分配好做音樂同工作嘅時間，生活上冇問題，就覺得安心。」

家人希望Van先處理好自己生活，才將精力放在音樂創作。而在Van 30歲的一年，他決定辭工全職夾Band，原因正是認為自己已經學懂如何分配做音樂和工作的時間。（Instagram：@nowhereboysvan）

遇疫情延後出歌計劃

經歷一年獨立發展後，Van透露Nowhere Boys將再次與寰亞合作，在創作上繼續以新公司名義推出作品，資源上則得到寰亞支持。他預告早在獨立時期已經完成不少歌曲的創作，但在財力有限下，上年只推出兩首作品，今年有望在疫情回穩後逐步推出已經完成的作品，同時會與不同歌手和音樂人合作。不過眼前的音樂大計卻受疫情影響：「其實本來今個月已經出到，只係每次錄音或者拍嘢，幕後嘅團隊都有人中咗（受感染），所有嘢只能不斷延期，到依家為止我哋一首歌都未錄好。其實我都好焦急，每次都係預計今個禮拜搞掂，點止就收到通知有人中咗，又要等7日，之前係等14日，變相係拖到成個月都冇做過嘢。依家唯有係我哋一齊返工作室幾日整啲新歌，繼續自己錄嘢。」