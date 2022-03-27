KKBOX第一季本地單曲數據分析　Ian新歌推出僅一個月即登上第二

早前為讀者介紹過音樂串流平台Spotify透過用家播放習慣制定的「Spotify Charts」後，今次再看另一個串流平台KKBOX的榜單「風雲榜」。除了根據按星期、按日制定歌曲榜外，更會記錄每小時即時數據，方便樂迷追蹤歌曲實時表現，而「年度累計榜」則視為定奪香港風雲榜「年度風雲歌手」的指標。2022年過了四分之一，雖然前10位的歌曲MIRROR成員佔了6席，但位居榜首的卻另有其人。



KKBOX年度百大歌曲，其實是年度單曲累計榜統計出來的成績。樂迷也可看到上年12月起的新歌至今的表現。值得留意的是，歌曲會按語言分類，只有廣東歌才會計算在本地單曲榜內。（網上截圖）

MC新歌年初成績亮眼

「年度累計榜」統計從上年度12月1日至本年度12月31日發布的根據KKBOX全部會員在一年內完整聆聽歌曲的有效點播總次數排序而成，由系統逐日加總累積次數，並每日公布最新排名，每年12月31日截止計算，並按歌曲語言統計當年的年度百大單曲。截至3月26日的數據，張天賦（MC）憑《時候不早》力壓陳卓賢（Ian）和姜濤，暫時在本地榜中站上榜首位置，這首在上年底推出的歌曲，在今年頭8個星期在本地單曲周榜中位居前10位，目前依然能憑年初建立的優勢，在眾多新歌中一枝獨秀。而Ian《留一天與你喘息》雖然暫時落後，但推出一個多月已經能站穩第二，成績也相當亮眼。

目前MC憑《時候不早》力壓MIRROR，站上KKBOX年度單曲累積榜第一位。（MV截圖）

炎明熹失落本地榜仍有好成績

至於《聲夢》學員同樣出現在年榜上，包括姚焯菲（《靈魂伴侶》第67位）、鍾柔美（《Breakin’ My Heart》第76位、《傻人》第95位）及冼靖峰（《一個人的幸運》第78位）都在榜上有成績，唯獨炎明熹（Gigi）沒有出現在本地榜中。不過「Gi炎粉」（炎明熹歌迷）不用擔心，這是因為新歌《複雜》在KKBOX內屬華語歌，目前又沒有新廣東歌派台，因此才沒有出現在本地榜中。事實上，《複雜》在華語榜也高居第11位，在香港歌手中僅次鄧紫棋（G.E.M.）和陳奕迅，成績同樣亮眼。

面對一眾台灣、內地的華語歌手，Gigi仍能站上華語歌曲榜第11位，成績同樣亮眼。（MV截圖）

「KKBOX年度累計榜」本地歌曲十大：（截至3月26日）