五月天25周年直播驚爆退休時間　阿信10年前領金曲獎時已經預告

五月天在3月29日成軍25周年的大日子決定隔空合體，與歌迷分享喜悅。不過主音阿信除了透露目前正為新單曲努力，更在結他手怪獸分享10張五月天黑膠碟珍藏時說起：「我不是說過發行10張專輯就要退休嗎？（怪獸：不小心就10張了。）10張了，那，拜拜！」看似是直播期間的節目效果，但五月天早在10年前已經說過，整個歌唱生涯只會推出10張大碟，意味他們極有機會在下一張專輯面世時宣告退休。

五月天在出道25周年當晚開Instagram直播，期間阿信再次談起五月天「發行10張專輯就退休」。（五月天Instagram圖片）

2012年第23屆台灣金曲獎，五月天憑第8張專輯《第二人生》橫掃6個獎項，包括「演唱類最佳國語專輯獎」、「最佳年度歌曲獎」、「最佳樂團獎」等。在台下歌迷興高采烈地歡呼之時，阿信卻在領取「演唱類最佳專輯製作人獎」時拋出震撼彈：「按照五月天的計劃，這是五月天倒數第3張專輯，在這個時候拿到這個獎，我覺得非常開心。」當年失落「最佳作詞人獎」的他笑說不需要歌迷和隊友安慰。

阿信10年前已經公開說過，五月天只會推出10張專輯，因此當時推出的《第二人生》是計劃中倒數第三張專輯。（視覺中國）

五月天一直視傳奇樂隊披頭四（The Beatles）為偶像，他們當年接受媒體訪問時也解釋，選擇整個樂隊生涯只推出10張專輯的原因也與披頭四有關：「我們最喜歡的樂團披頭四發行了10張專輯，一個樂團發行10張專輯已經很了不起了。」當時甚至揚言要完成兩張專輯，大概需要6年時間，雖然距離這段宣言至今，五月天只推出了一張大碟《自傳》，但這10年以來，一眾「五迷」應該已經在不捨的同時做好心理準備。

重溫10年前五月天在台灣金曲獎畫面：