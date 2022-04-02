Edward Chan稱為姚焯菲錄音挑戰最大：真係要適應下應該點做

陳志雲主持的網上訪談節目《Stephen·傾》踏入倒數最後兩集，今集除了請到音樂監製Edward Chan外，更有林奕匡（Phil）和葉巧琳（Mischa）現身。除了為MIRROR成員監製歌曲外，其實Edward也有與其他歌手合作，其中一次是為出身自《聲夢傳奇》的姚焯菲（Chantel）監製出道作《原來談戀愛是這麼一回事》。現年46歲的他直言當時要與克服年齡差距帶來的挑戰：「我都真係要適應下應該點做。」



Chantel的出道作《原來談戀愛是這麼一回事》正是由Edward Chan監製，他直言這次錄音帶來的挑戰最大。（影片截圖）

需時適應與Chantel錄音心態

當陳志雲問到會避免與哪些歌手合作，Edward坦言不會抗拒與任何歌手合作，認為不同性格會為自己帶來挑戰，不過也說起女生在錄音時帶來的挑戰比男生大：「男仔會直接啲，女仔嘅溝通方式唔同，有時候可能要𠱁下。」此時Edward想起與Chantel的合作，直言年齡差距是最大挑戰：「都冇試過有一個咁嘅差距，我啱啱就透露咗（46歲），佢係14歲（錄音時歲數），無形中有一個咁嘅關係。（最難處理嘅地方？）其實唔難，只不過我驚有時候太過進取嘅心態攞佢嘅vocal，佢可能會嚇怕咗。」

46歲的Edward坦言，要與現時15歲的Chantel合作，需要調整錄音時的心態。（影片截圖）

讚Chantel錄音夠集中

不過在Edward眼中，Chantel非常專業，他透露在錄音時已經感受到對方十分專注：「錄音通常都會企喺度嘅，企得耐係會攰，我記得第一日佢好專業，佢一路都冇出聲，但係完咗之後見到佢有鬆下對腳，我先知問佢係咪覺得攰。之後我都調節咗，令佢企喺度嘅時間適當啲。」原來當日Chantel在錄音室企足3小時，Edward坦言除了希望抓緊她專注的態度，同時要抓緊時間，盡早完成當日錄音工作：「嗰日佢都算集中，所以想一氣過盡量錄，同埋我唔想過10點先完。（因為年紀細。）冇錯，第二朝又要返學，所以嗰日嘅休息時間都好短。」

除了在溝通上需要下功夫，Edward指當時亦要顧及Chantel的身體狀況，同時要嚴格管理時間，不過錄音過程順暢，沒有太多困難。（資料圖片）

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