Tyson Yoshi執導MV衝出香港　《That Guy》海外影展連奪5獎

最近推出新歌《i don't smoke & i don't drink》的本地歌手Tyson Yoshi（程俊彥），繼早前宣布在英國舉行三場《Hi I’m Back》演唱會後，再為樂迷帶來好消息。由他與YOCK執導的前作《That Guy》MV，最近先後在亞洲及歐洲3個影展一共得到5個獎項，成功在海外揚威。

Tyson Yoshi親自執導的《That Guy》MV揚威海外。（MV截圖）

Tyson Yoshi親自執導新歌MV 豪擲近七位數向兩大人氣動畫致敬

《That Guy》MV用了4個月時間完成，Tyson決定透過平面動畫及CG特效拍出兒時的幻想空間，當中除了邀請動畫《咒術迴戰》其中兩位作畫監督（負責統一動畫繪圖的畫風）會津五月和北村晉哉出馬，更加上了不少動畫元素，包括片頭《數碼暴龍》系列的「進化自轉」，在打怪途中也加插「寫輪眼」、「須佐能乎」、「輪迴眼」等《火影忍者》元素。這支花費近7位數的MV，除了在今年新加坡世界電影嘉年華影展（World Film Carnival Singapore 2022）共贏得3個獎項，及在日本東京短編映畫祭得到榮譽獎外，更在英國舉行的歐洲電影節（Europe Film Festival U.K.）贏得最佳視覺效果（Best VFX Artist）。Tyson Yoshi接連收到好消息後直言：「音樂未攞過獎…MV攞先…」