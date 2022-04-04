張惠妹開個唱要習慣不能high　頭場不幸扭傷無礙後續演出

「aMEI ASMR世界巡迴演唱會」今晚迎來第二場，「天后」張惠妹（aMEI）昨天（2/4）首演完心情很好，今天第二場提早下午二時到小巨蛋調整音樂的細節；昨晚3小時的節目掌握精準，台下歌迷等候安可曲久久不離去，主辦單位只好廣播通知演唱會已圓滿結束！

「aMEI ASMR世界巡迴演唱會」昨晚在台北小巨蛋展開序幕。（照片：聲動娛樂提供）

aMEI已經那麼多年習慣在演唱會上向high翻的全場大呼：「跳起來。」這次的演唱會她不斷提醒自己不能哭、不能high、不能跳起來，經紀人更在耳機裡提醒不下20次：「不要講跳起來喔。」加上全場觀眾都戴著口罩，aMEI看不到觀眾的表情剛開始有點不適應，但場館振動管理值符合標準，全場又能盡興，皆大歡喜！

昨天開演上台前，她不小心扭到腳，所幸無大礙，今天有些鞋會調整更新，而地板LED的動畫實在太豐富、滿溢的畫面讓aMEI下台後忍不住說：「頭有點暈。」

因應今次演唱會主題，aMEI要習慣不能「跳起來」。（照片：聲動娛樂提供）

在演唱完《偏執面》，aMEI向滿座的觀眾們打招呼，她表示自己一出場時，有點被大家如雷貫耳的熱情嚇到，台下的聲音很大聲，加上眼前都是霧，忽然間不知道要唱什麼，還好有回神了，很高興有第二場的大家；而在知道昨天震動不會太大、符合標準，她直呼放心了，彩排時被一直灌輸「稻草人」概念，也向今天的觀眾們喊話：「昨天很酷，今天應該也會吧！」她不忘提醒歌迷要戴好口罩，還打趣點名包廂：「尤其是包廂的，包廂的朋友你們好啊，拜託呀，保護自己也保護大家好不好！」

在換上第二套服裝，展現黑金復古搖擺時尚，演唱多首膾炙人口的歌曲後，aMEI感性道，「很多年前，在某一個演出我在台上突然想到，就跟我的同志朋友打招呼，結果回應超大，有點嚇到、很感動，從那個招呼開始建立很奇妙的連結。」她知道這次演唱會大家也都有來、很開心；想藉機分享彩虹很多顏色重疊在一起會變成白色，所以自己有個心願，以後同志這個稱謂可以從世界上消失，沒有人必須因為喜歡同性，而被冠上特別的稱呼，我們都一樣，只要有愛就沒有不一樣；接下來的這首歌獻給這段旅程的所有人，一起努力過才能走到現在，緊接著演唱重新編曲，場景美如詩畫的《彩虹》。