Ed Sheeran《Shape of You》抄襲官司勝訴　轟對歌曲創作造成破壞

現年31歲的英國音樂才子男歌手Ed Sheeran自2011年出道至今,憑創作歌曲而大受歡迎。不過多年來Ed曾數次捲入侵權指控,昨日(6/4)英國倫敦高等法院就洗腦神曲《Shape of You》被音樂人Sami Chokri入稟控告Ed Sheeran抄襲其歌曲《Oh Why》的一部份作出裁決。

Ed Sheeran自2011年出道至今,憑創作歌曲而大受歡迎。(Getty Images)

法官表示Ed Sheeran在《Shape Of You》中的歌詞「Oh I」雖與《Oh Why》內的歌詞有相似之處,但卻存在顯著差異。而對於Ed Sheeran在創作自己的歌曲前,就已經聽過《Oh Why》的說法,只是推測,最終裁定Sheeran勝訴。事後Ed Sheeran就表示:「毫無根據的指控太普遍,這真的對歌曲創作行業造成了破壞,流行音樂中使用的音符和和弦只有這麼多!」

Ed Sheeran於《Shape of You》抄襲官司中獲判勝訴。(Getty Images)

其實除了《Shape of ,You》,Ed Sheeran過往的歌曲《Photograph》(2014年),被指與Matt Cardle在2011年推出的歌曲《Amazing》相似,最後兩人達成庭外和解。另外,2018年推出的《Thinking Out Loud》竟被指抄襲美國傳奇靈魂樂歌手Marvin Gaye的名曲《Let's Get It On》求償金額高達1億美元(約7.75億港元)。