陳凱詠獲馮允謙找數打破Long D印象　MV與張明偉重現經典電影橋段

陳凱詠（Jace）正式推出新歌《Long D》，為了配合充滿玩味的R&B編曲，今次MV特意花時間精心籌備，當中Jace更重現5大經典港產片橋段，再換上另外5套造型服飾，瘋狂換上10套衫，她笑言：「第一次換咁多套衫原來咁攰！」

若要談及《Long D》這首歌的由來，確實要從上年演唱會Jay Fung擔任嘉賓一刻說起。（資料圖片）

《Long D》這首歌的緣份來自去年《UNBORDERED》演唱會馮允謙（Jay）擔任嘉賓，她說：「得知Jay Fung會為我製作這次新歌，我感到十分興奮。上次《UNBORDERED》演唱會他在台上說寫了一首歌給我，想不到是真的！同時有幸成為我今年第一首推出的作品，十分感謝他！」《Long D》曲風是Jay Fung拿手的R&B，營造出晨曦初醒睡眼朦朧的慵懶感覺，一聽就令人放鬆繃緊的神經。而歌詞就是描繪著甜蜜的「Long D」（遠距離戀愛），打破大家對Long D的既定印象，即使要分隔兩地，但只要二人心意相通，任何難題都能克服。

將Long D概念融入R&B中，Jace希望樂迷聽過新歌後會明白，只要二人心意相通，任何難題都能克服。

這次MV畫面溫馨之餘更充滿玩味，Jace與男主角張明偉（Aaryn）做對手戲，重現各個經典電影場面，有反串《國產凌凌漆》倒地取彈頭、《秋天的童話》十三妹和船頭尺贈送手錶、《天若有情》身穿婚紗飛電車車、《花樣年華》周慕雲與蘇麗珍撐枱腳，以及《瘦身男女》兩人地獄式減肥經典片段。Jace憶起當日拍攝情況：「真的很有趣，尤其拍到《瘦身男女》一幕，我與張明偉都變成『加大碼』，將cushion和枕頭狂塞在衣服中，大家玩到得意忘形完全忘了在拍MV。」

Jace補充：「這次新歌MV用了比較長時間籌備， MV概念描述一對Long D情侶，兩人有共同嗜好，亦十分享受兩人相處的時間。MV 當中更特別加入不同經典愛情電影的情節，包括《國產凌凌漆》、《瘦身男女》、《秋天的童話》、《天若有情》、《花樣年華》。Long D 是一個較港色英文的詞語，香港人耳熟能詳，如這次MV一樣，我希望加入一些讓香港人會有共鳴的畫面，讓正經歷遠距離戀愛的香港情侶可以感受到那份獨特情懷和有同感。我和拍攝團隊在20小時內拍攝多個場景、情節及換造型，跟男主角雖然首次合作都很有火花，希望大家都感受到當中的用心和甜蜜，特別是正在經歷遠距離戀愛的情侶。」